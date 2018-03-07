美國商會調查 近8成4會員對電力感疑慮

（中央社記者陳政偉台北7日電）美國商會發布「2018商業景氣調查」，有55%受訪者對今年的經濟展望有信心，有40%希望今年能增聘人力，但有8成4的會員對電力是否充足感到疑慮，近半數認為勞基法缺乏更多彈性。
台北市美國商會今天發布「2018商業景氣調查」，提供台灣新政府未來的執政有價值的參考資料，這份調查採樣於2018年1月10日到2月23日間，受訪者為各企業總經理、執行長等高階經理人，代表了198家公司的回應，占美國商會公司會員總數的51.3%。
據調查，近55%對台灣今年的經濟展望有信心，也有過半對未來3年有信心。
報告顯示，81%對今年的營運成長樂觀以待，49%對未來3年表示樂觀，近40%希望在今年能增聘公司人員。
近半數認為勞基法缺乏更多的彈性，84%對電力是否充足感到疑慮，58%不滿政府在制定法規時不重視企業需求。
美國商會會長章錦華（Albert Chang）表示，受訪的會員表達對台灣如何能持續發展創新，保持國際國際競爭力的急迫性，美國商會期望近期內能與有關單位開始研擬具體合作方案與時程表。
美國商會執行長傅威廉（William Foreman）強調，「大多數受訪者贊同振興台灣經濟的5加2創新產業和前瞻計畫能嘉惠台灣的經濟發展」。
他也說，近半數受訪者認為振興台灣經濟這些方案很可能對公司是否在台擴展有決定性的影響。（編輯：林孟汝）1070307