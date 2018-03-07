美國商會調查 近8成4會員對電力感疑慮

（中央社記者陳政偉台北7日電）美國商會發布「2018商業景氣調查」，有55%受訪者對今年的經濟展望有信心，有40%希望今年能增聘人力，但有8成4的會員對電力是否充足感到疑慮，近半數認為勞基法缺乏更多彈性。

台北市美國商會今天發布「2018商業景氣調查」，提供台灣新政府未來的執政有價值的參考資料，這份調查採樣於2018年1月10日到2月23日間，受訪者為各企業總經理、執行長等高階經理人，代表了198家公司的回應，占美國商會公司會員總數的51.3%。

據調查，近55%對台灣今年的經濟展望有信心，也有過半對未來3年有信心。