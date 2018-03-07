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中央社

水中琉璃迷人 花蓮三棧溪發現無孔塘鱧

中央社2018/03/07 10:21
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮林管處在新城鄉三棧溪進行溪流魚類調查，意外發現美麗「水中琉璃」無孔塘鱧蹤跡，身上有紅、藍和黃色斑點，這稀有魚種雖非保育等級，但呼籲民眾親近大自然，愛護生態。

林務局花蓮林區管理處副處長李政賢指出，去年11月，同仁在三棧溪調查溪流魚類時，意外發現從未紀錄魚種「無孔塘鱧」的蹤跡，當時測量這尾魚體長有19公分，根據文獻記載，已算是重量級大哥了。

無孔塘鱧泳力佳，警覺性很高；成魚體色黃綠為主，身上有著紅色、藍色和黃色斑點，看起來色彩相當豔麗繽紛，彷彿溪裡的琉璃，讓人著迷。在溪流中下游的淡水域裡，河口區的半淡鹹水中甚至剛退潮的海邊水坑都可以發現它的蹤跡。

無孔塘鱧又稱無孔蛇塘鱧，是蛇塘鱧屬的一種；體中軸線具有一列黑色的斑點，背側有不規則的黑褐色斑點。頰部於眼後下方有放射狀的黑褐色線紋。幼魚體側有淡青色的光澤，成魚則有暗紫紅色的斑塊，且鰭膜具有黃色的線紋及斑點。

花蓮縣政府曾委託花蓮縣水產培育所、國立屏東科技大學執行花蓮縣河川生物資源調查，紀錄三棧溪有日本禿頭鯊、石魚賓、粗首鱲、大口湯鯉、湯鯉、溪鱧、塘鱧、鱸鰻、(魚+固)魚、寬頰禿頭鯊、褐吻鰕虎等11種魚類。

三棧溪是以三棧南溪為主流，在新城三棧村附近和北溪會合後東流注入太平洋。李政賢說，此區域動、植物生態多樣豐富；結合位於三棧階地的布拉旦社區人文特色，很適合從事觀察地形、地質、動植物生態、攝影、寫生等自然觀察與生態旅遊活動，歡迎喜歡親近大自然的朋友，來趟生態之旅，幸運的話還能遇見稀有的無孔塘鱧。（編輯：張芷瑄）1070307

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