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川普關稅戰針對中國？白宮官員：4月份揭曉

鉅亨網2018/03/07 10:26
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據研究機構 Strategas 聲明，美國總統川普近期提高關稅的貿易戰矛頭指向中國，「在排除中國後，美國貿易代表明確表示，一旦墨西哥和加拿大同意對北美貿易協定 Nafta 進行 "公平" 的重新談判後，將可大致免除關稅」。

消息指出，川普正考慮對中國商品徵收其他關稅，以應對中國竊取美國知識產權，這事項在他的達沃斯 Davos 及國情咨文演講中都有被特別提到。Strategas 聽聞的華盛頓傳言是，美國將試圖徵收 1 兆美元的關稅，並衝擊金融市場。雖然預估 1 兆的數目過高，但 Strategas 表示，美國從中國進口的 4500 億美元還是有被「徵稅」的可能。

如果 Strategas 是正確的，川普的最終意圖將是以數千億美元 (或更多) 的關稅襲擊中國的一場浩大貿易戰，受到波及的也將是穿梭於美國及中國兩地的企業們，而這也包含了大部份的 S&P 500 企業。

白宮首席經濟顧問柯恩 (Gary Cohn) 於週二 (6 日) 意外宣佈辭職，這部份也於《彭博》報導中證實，川普政府正在考慮再度限制中國企業投資美國的消息。

美國貿易代表對中國侵犯知識產權行為的調查可能會導緻美國提高更多關稅。

此外，川普的新貿易首席顧問 Peter Navarro 也不較人意外，他曾寫過的書籍包含「死於中國手下 Death by China」及「臥虎藏龍：中國的軍國主義對全球的意義」。

《彭博》認為，未來美國對中國的關稅將涵蓋廣泛，從鞋子到電子等物品。

此外，白宮正在研究如何加強與中國在外國投資方面的互惠關係，意味著美國欲獲得同樣在中國行商的機會。然而，目前白宮官員還未下最終決定，但消息指出，決定將於 4 月份公佈。

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