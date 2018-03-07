轉投資和詮興櫃掛牌股價飆漲逾4成 台虹潛在收益1.

台虹 (8039-TW) 轉投資持股 15.67% 的和詮科技 (6673-TW) 今 (7) 日登錄興櫃交易，早盤股價走高到 61 元，距離第一盤開盤價漲幅已逾 4 成，台虹持有和詮 15.67%，以今日和詮股價計算，潛在收益達 1.41 億元，有助台虹財報表現。

和詮預計最快今年第 4 季送件申請上櫃，若一切順利，將在明年掛牌交易。

和詮是全球最大特殊投影抗光幕製造商，台虹為原始股東，目前持有和詮股票張數 3611 張，持股比例 15.67%，台虹每股持股成本 22 元，依今天和詮股價 61 元計算，台虹來自和詮的潛在獲利達 1.41 億元。