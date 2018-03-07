加密貨幣界的道瓊指數！Coinbase推出加幣貨幣

道瓊工業平均指數是一籃子 30 檔股票，可以一瞥美國經濟狀況，這款基金與其概念相似，也可以反映出加密貨幣市場的主要趨勢。

這款 Coinbase 指數基金 GDAX 將讓美國投資者可以接觸到該公司當前交易所上市的所有資產，這款貨幣將根據市值加權。

Coinbase 總裁兼營運長 Asiff Hirji 周二表示，「這是一種簡單易用的方式來接觸我們交易所提供的加密貨幣資產。」

熱門線上交易所 Coinbase 推出了一款加密貨幣的加權指數基金。

Coinbase 是美國購買主要加密貨幣的領先交易所，其 GDAX 交易提供專業交易者進行比特幣、比特幣現金、萊特幣和乙太幣，但尚未供應瑞波幣 (XRP) 交易。

Hirji 表示，公司對於交易所新增任何新貨幣都抱持謹慎態度，且戮力避免任何「垃圾」，但一旦一款新貨幣上市，Coinbase 就會自動將其添加到該基金內。

「SEC 對於一堆這些 ICO 基礎的貨幣一直都很不安，我們不會背地裡操作。」

Hirji 表示，由於 SEC 的監督，現階段只有美國居民可以合法進行此投資。

比特幣信託公司 Grayscale 周二也發布一款新的加密貨幣投資工具，該公司增加 4 款新基金，每一款都持有單一加密貨幣的部位。

類似 Coinbase 的產品，Grayscale 的新信託基金將提供授權投資者最低 1 萬美元的投資，但不同於 Coinbase 的是，Grayscale 有既得期間 (vesting period.) 一年的要求。

Hirji 指稱 Coinbases 的方式更廣泛，更適合個人投資者。「我認為投資者不會想挑特定的贏家或輸家。」