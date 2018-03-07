若貿易戰開打 金融專家建議以下3種保護資產方式

Duran 建議，重新檢視投資組合中的現有風險，不管市場的表現如何，投資者須確保現金、債券和股票的投資組合，風險為自己可以承擔的。

財務管理公司 United Capital 執行長 Joe Duran，接受《CNBC》訪問時表示：「當貿易戰發生時，不會有贏家，因為通常你會遭到報復。」

2. 分散投資組合

可以投資的領域有很多，Duran 指出，若真的實施關稅，那麼小型公司表現的會比較好，因為它們不像大型公司那麼複雜。

Duran 亦建議投資股票，他說：「看看因美元疲弱而受益的公司，這些事情 (貿易戰) 最終都不會改變我們現在所看到的趨勢，就是較疲弱的美元。」

3. 投資金融類股與科技類股

富國銀行資產管理的全球首席投資官 Kirk Hartman 表示，金融和科技股仍然是好的投資選項。他表示：「科技是推動整個經濟體的動力，在很多方面推動著市場，科技股並不太會受到關稅的影響。」