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若貿易戰開打 金融專家建議以下3種保護資產方式

鉅亨網2018/03/07 10:30
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美國總統川普預實施鋼鋁關稅，而白宮首席經濟顧問 Gary Cohn 宣布辭職，投資者擔心，白宮將失去一大穩定力量，貿易戰恐加溫。金融專家建議以下 3 種方式保護資產：找出風險、分散投資組合與投資金融股和科技股。

財務管理公司 United Capital 執行長 Joe Duran，接受《CNBC》訪問時表示：「當貿易戰發生時，不會有贏家，因為通常你會遭到報復。」

而金融專家建議以下三種保護資產的方式：

1. 識別風險

Duran 建議，重新檢視投資組合中的現有風險，不管市場的表現如何，投資者須確保現金、債券和股票的投資組合，風險為自己可以承擔的。

2. 分散投資組合

可以投資的領域有很多，Duran 指出，若真的實施關稅，那麼小型公司表現的會比較好，因為它們不像大型公司那麼複雜。

Duran 亦建議投資股票，他說：「看看因美元疲弱而受益的公司，這些事情 (貿易戰) 最終都不會改變我們現在所看到的趨勢，就是較疲弱的美元。」

3. 投資金融類股與科技類股

富國銀行資產管理的全球首席投資官 Kirk Hartman 表示，金融和科技股仍然是好的投資選項。他表示：「科技是推動整個經濟體的動力，在很多方面推動著市場，科技股並不太會受到關稅的影響。」

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川普關稅戰針對中國？白宮官...阿里巴巴養獨角獸 再投資台...

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