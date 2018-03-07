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去濟州島當海女　上傳短片免費玩4天3夜

記者陳致宇／台北報導2018/03/07 10:59
▲南韓濟州島因先天環境不利農產，島上男人出海捕魚或出征、有去無回，女人必須自力更生，其堅韌強悍的精神，慢慢地演化成濟州島最重要的文化代表「海女」。（圖／濟州駐台觀光推廣辦事處）
▲南韓濟州島因先天環境不利農產，島上男人出海捕魚或出征、有去無回，女人必須自力更生，其堅韌強悍的精神，慢慢地演化成濟州島最重要的文化代表「海女」。（圖／濟州駐台觀光推廣辦事處）

韓國濟州島擁有相當豐富的自然資源，島上的海女文化也是獨特的景觀之一，使用最原始的工具，在沒有任何輔助裝置下潛入海底作業，兼顧環境保護的重任，堅韌強悍的精神讓「海女文化」於 2016 年 11 月 30 日正式被列為 UNESCO 人類非物質文化遺產。為讓更多人了解他的特色，只要上傳自製短片就有機會免費前往體驗。

濟州島暱稱為「三多島」，源自於濟州島上風多、石多、女人多。數百年前，濟州島因貧瘠的環境不利農產，島上男人出海捕魚或出征、有去無回，女人必須要自力更生，其堅韌強悍的精神，慢慢地演化成現在濟州島最重要的文化代表「海女」。


▲濟州島上風多、石多、女人多，被暱稱為「三多島」。（圖／濟州駐台觀光推廣辦事處）

為了讓更多台灣旅客了解濟州島珍貴獨特的海女文化，感受島上豐富多元的自然景觀，濟州特別自治道舉辦「搭乘台灣虎航 遇見濟州最美的身影-海女」網路活動。主辦單位表示，參賽者以濟州島的特色為主題，拍攝一段長度 3 分鐘以內的影片，並宣傳自己的個人特色，於 4 月 5 日前填寫報名表、上傳影片連結，就有機會獲選為海女學校課程體驗員。

活動將於 4 月 5 日至 5 月 5 日開放投票，主辦單位會依照影片的創意、內容與投票票數評分，得分最高的前 3 名參賽者，將可免費參加 6 月的濟州海女學校體驗及 4 天 3 夜旅遊行程。

關鍵字濟州海女體驗免費台灣虎航
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