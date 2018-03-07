去濟州島當海女　上傳短片免費玩4天3夜

韓國濟州島擁有相當豐富的自然資源，島上的海女文化也是獨特的景觀之一，使用最原始的工具，在沒有任何輔助裝置下潛入海底作業，兼顧環境保護的重任，堅韌強悍的精神讓「海女文化」於 2016 年 11 月 30 日正式被列為 UNESCO 人類非物質文化遺產。為讓更多人了解他的特色，只要上傳自製短片就有機會免費前往體驗。

濟州島暱稱為「三多島」，源自於濟州島上風多、石多、女人多。數百年前，濟州島因貧瘠的環境不利農產，島上男人出海捕魚或出征、有去無回，女人必須要自力更生，其堅韌強悍的精神，慢慢地演化成現在濟州島最重要的文化代表「海女」。