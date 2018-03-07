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高雄機場整建早3年 台中機場擬建3航廈

中央社2018/03/07 10:27
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北7日電）交通部將高雄國際機場、台中國際機場列為新南向國門，民航局將加速辦理整建高雄機場，提前3年完工，國際線旅客年服務容量可提升至1000萬人次；台中機場則擬規劃建第3航廈。

交通部去年9月向行政院提報「高雄國際機場2035年整體規劃」，國發會審查後，去年底提出修正報告。

交通部民用航空局場站組長林宏憲今天受訪時說，因應新南向政策，高雄國際機場整建將加速辦理，預定完工期從2028年提前到2025年。

根據民航局的整建計畫，目前高雄國際機場國內線航廈將改建為國際線與國內線併用的新航廈，年旅客服務容量國際線為400萬人次、國內線為100萬人次，若加上目前國際線航廈年旅客服務容量600萬人次，未來高雄國際機場每年可服務的國際線旅客容量提升到1000萬人次。

高雄國際機場整建工程還包括新建停機坪、機場聯外公共運輸轉運中心等，總工程經費新台幣252億元。

林宏憲說，「台中國際機場2035年整體規劃」已開始執行，同樣將整建國內航廈為國際線與國內線共用，同時改善滑行道與停機坪不足問題，經費約225億元。

根據民航局規劃，台中國際機場航廈整建2020年可完工，年旅客服務容量從290萬人次增加到320萬人次，主要是國際線年旅客服務容量從170萬人次提高至200萬人次。

另外，目前台中國際機場11個停機坪已不敷使用，民航局已取得部分軍方土地，將增建7個遠端停機坪，同時將目前單行道的滑行道改為U字型，解決機場跑道及滑行道面臨的壅塞瓶頸。

林宏憲說，台中國際機場發展計畫中，還有一個第3航廈規劃，利用現有國際航廈旁停車場興建，規模不大，年旅客服務容量約100萬人次，將視未來機場國際線運量成長情形再決定興建時間。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070307

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