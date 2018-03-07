防治猴害 宣導遊客勿餵食劃清人猴界線

東勢林管處副處長陳燿榮表示，調查發現，武陵農場附近共有5個獼猴群，總數約150多隻，猴群常出沒搗亂的地點約有8處，都聚集在遊客密集的區域，顯示原本怕人的猴子可能因遊客的不當餵食變得不怕人。

為解決武陵地區猴害問題，林務局東勢林區管理處委託東海大學生命科學系教授林良恭團隊執行「武陵地區台灣獼猴族群調查及脫序獼猴防治試驗計畫」，以武陵農場為示範點，日前已調查獼猴的生態、族群分布。

（中央社記者趙麗妍台中6日電）武陵地區因猴害嚴重，林務局委託學者執行脫序猴防治計畫，學者提出治猴方針，除宣導遊客勿餵食並架設電圍網，設置防猴垃圾桶，劃清人猴生活界線，盼人猴可和平共存。

林良恭表示，猴子為母系社會，群聚且團結，但猴群中難免會出現搗亂分子，可組成聯合查緝部隊，鎖定猴群出沒地點，採突擊戰術驅趕猴群，讓擅入農場的猴群知道此區為禁止進入，劃清人猴界線。

在農場較外圍的地方可架設電圍網，嚇阻獼猴侵入，可減少農作損失，配置電牧器的電圍網因安全度高，也不會造成人員或野生動物的傷亡。

林良恭指出，目前山區雖已架設多處電圍網，架設方式不合宜，導致防猴效果不彰。電圍網的設置地點宜在偏僻處，並保留部分果園提供獼猴採食，以免猴群糧食短缺，為防「猴害」卻引爆「猴亂」。

武陵農場場長袁圖強指出，為填補果作農損的缺口，已減少水果栽種改種杭菊，但也保留部分粗放果園，提供野桃子讓獼猴採摘，盼透過「分享」方式，猴群可放過其他區域的果作。

陳燿榮表示，猴群侵入農場，主因是遊客不當的餵食，將加強對遊客宣導，因遊客一時好玩餵食獼猴，長久下來會造成猴子行為改變，讓猴害更加嚴重。

東勢林區管理處將參考國外國家公園的做法，設計專屬的防猴垃圾桶，讓遊客方便丟棄但獼猴或其他野生動物無法翻找取食，也希望遊客步要任意丟棄垃圾，並妥善保管攜帶的食物。

武陵農場預計將木製且丟棄口裸露的垃圾桶改為鐵製，希望防止獼猴翻找垃圾。

林良恭說，猴子吃不到食物後，自然會轉移陣地，但猴子天性靈敏，防治猴害需要長期抗戰，防治方法需多元多變，希望最後能達到人猴共存。（編輯：梁君棣）1070307