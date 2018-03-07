微軟徵召AI高手 預計招募30位新鮮人

微軟透過新聞稿宣布，自今天起，微軟將於北中南各地舉辦6場校園說明會，由台灣出身、目前擔任美國微軟總部人工智慧輸入全球總經理郭昱廷攜手微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯、台灣微軟人資長程曦、台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成，走入校園，大舉招募潛力AI新秀及各路好手。

微軟長期深耕校園人才培育，繼實施多年的未來生涯體驗計畫及MACH微軟全球菁英徵才計畫後，今年同步啟動AI研發人才招募計畫，為在校生及應屆畢業生提供多元工作機會。

（中央社記者吳家豪台北7日電）微軟宣布，2018校園徵才正式開跑，廣召人工智慧（AI）新血，這將是台灣微軟近年來在台最大規模、也最多元的招募計畫，其中微軟台灣AI研發中心團隊預計招募30位新鮮人。

郭昱廷說，微軟非常鼓勵有團隊精神且希望改變人類生活的熱血工程師加入微軟，團隊成員在這裡將與全球頂尖的研究員及技術工程師共事；除了承接微軟總部的研發專案外，將與台灣產、官、學、研跨界攜手，投入在地性產品的研發工作。微軟期待這個新組織將會對全球的研發帶來助益，也為在地客戶的本業帶來轉型升級的價值。

張仁炯表示，一個體質健全的組織內，除了業界先進外，新血的加入也相當重要，微軟希望提供職場新鮮人畢業即投身業界的平台，並在過程中投入相當的資源栽培、協助團隊成員接軌國際舞台。

張仁炯說，微軟台灣AI研發中心團隊期待在2018微軟校園招募活動中與同學互動交流，幫助同學了解AI產業和技術變化，初步招聘目標為30位新鮮人。（編輯：鄭雪文）1070307