〈川普鋼鐵貿易戰〉高關稅計畫 實際意圖在NAFTA

美國白宮國家經濟委員會主席柯恩則是無預警辭職，外界解讀為其不滿總統川普的新關稅措施，由於消息出乎市場預期，導致美股期貨電子盤下挫，不過，消息並未對台股造成太大衝擊，早盤加權指數僅在盤下狹幅震盪。

梅努欽於昨日赴國會進行 2019 財政年度政府支出預算案時表示，支持總統川普的關稅計畫，也了解市場對貿易戰的恐慌，而實施高關稅與否關鍵在於 NAFTA 能否談判成功。

美國財長梅努欽昨 (6) 日表示若 NAFTA(北美自由貿易協議) 談判成功，欲對加拿大和墨西哥所課徵關於鋼鐵和鋁的全球性進口關稅就不再適用，元大寶華綜合經濟研究院對此解讀，美國並不尋求全面性的貿易戰，且關稅存在豁免可能。

元大寶華認為，這樣的說法也間接可看出這次美國推無差別關稅的真正意圖視為「談判策略」，雖然美國主要目的是解決中美之間貿易的失衡，但因目前 NAFTA 的談判正在卡關當中，美國希望透過這種不合常理的無差別關稅，增加在 NAFTA 談判上的籌碼。

事實上，這種說法不只美國財長，就連川普在周一的推特中也清楚表明希望用關稅逼迫 NAFTA 談判就範的意圖，他表示只要新的、公平的 NAFTA 協議被簽署，鋼鐵和鋁的關稅會取消。

也就是說，儘管初期全面性的關稅仍然會被推出，但在戰略夥伴國有條件的被豁免、而部分產品也會被豁免的情況下，這對於全球經濟至少就現階段而言，短線還不至於形成系統性風險.

不過，元大寶華提醒投資人，目前川普政府看待關稅的態度還是有長期的風險，由於川普相信美國的經濟規模只要透過適當的談判「策略」與「施壓」就可取得更有利的條件，而這種態度忽略的是，各國願意接受美元為中心的國際貨幣體制，不排除未來各國將會開始思考去美元化，最直接的受害者將是美元。

另一方面，這樣的做法對一些經濟規模較小的新興市場不利，不排除後續如俄羅斯或中國會透過自身的經濟規模，施壓鄰國接受對大國較有利的規則。