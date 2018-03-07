阿里巴巴養獨角獸 再投資台灣13家新創公司

阿里巴巴台灣創業者基金，繼去年公布投資的 9 家企業後，公布第 2 批投資名單 ，共 13 家企業入榜，產業涵蓋 AI 人工智慧、機器學習、電競、電子商務、運動健身、AR／VR 等領域。該基金執行總監李治平表示，希望基金所投資的新創公司都能成長為市值超過 10 億美元的獨角獸。

2015 年 3 月阿里巴巴董事局主席馬雲訪問台灣時，喊出將投資百億台幣，創立基金扶持台灣創業，並在當年 11 月成立阿里巴巴台灣創業者基金，計入第一波投資的 9 間企業，該基金兩年內從 700 多間新創選出 22 間台灣企業投資，目前金額累計達 20 億元，占該筆基金 5 分之 1。

李治平表示，雙方合作並不是「幫電商新創導流」這麼簡單，而是藉由與阿里巴巴杭州總部和各單位交流，擴大和阿里巴巴對接的點，擦出更多火花。例如，第一批投資的 VR 新創數位宅妝（iStaging），就和阿里巴巴集團旗下旅遊訂房平台飛豬合作，把飯店照片轉成 VR。

該基金目前分別在台灣和香港設立，李治平觀察，近兩年台灣的創業風氣漸盛，許多創業者人過去在電子大廠、IC 設計公司待過，都是具有硬體技術底子的人，多以技術做為創業核心，而香港則較多為商業模式的創新，雙方各有所長。

近日獨角獸議題發燒，李治平認為，台灣新創的機會在於結合原本的硬體優勢，而如果想做純應用，就要找量體更大的市場。「想成為獨角獸，對應的市場要夠大，這是很重要的前提。」所以建議，創業時就要把市場看得大一點。