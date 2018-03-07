NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈四色彩稻打造　玉里熊讚上學去北港工藝坊　技能藝動聯展500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
政治

讚蘇貞昌是巨人　吳秉叡自曝曾被罵到哭

記者林仕祥／台北報導2018/03/07 10:52
▲民進黨立委吳秉叡表示，蘇貞昌擔任台北縣長時的施政，讓許多新北市民至今津津樂道，更自曝蘇對自己跟幕僚相當嚴格，他曾被罵到哭。（圖／「Hit Fm《蔻蔻早餐》提供」 , 2018.3.7）
▲民進黨立委吳秉叡表示，蘇貞昌擔任台北縣長時的施政，讓許多新北市民至今津津樂道，更自曝蘇對自己跟幕僚相當嚴格，他曾被罵到哭。（圖／「Hit Fm《蔻蔻早餐》提供」 , 2018.3.7）

民進黨立委、新北市參選人吳秉叡今（7）日表示，他會努力到最後一刻爭取黨中央提名選新北，萬一黨中央仍決定讓前行政院長蘇貞昌出來，也必須說服他「蘇貞昌哪裡比他強」，他才能接受。吳秉叡說，蘇貞昌擔任台北縣長時的施政，讓許多新北市民至今津津樂道，大讚自己是站在巨人肩膀上選舉，更爆料蘇對自己跟幕僚相當嚴格，他曾被罵到哭。

吳秉叡表示，他有機會在新北市這個政治舞台工作、表現，是蘇貞昌擔任台北縣長時，給他縣府機要祕書這個職務建立起來的，蘇貞昌對自己和幕僚都很嚴格，對任何事情都觀察的很仔細，「我可以當他 6 年的機要祕書，一定有很多原因」。

吳秉叡自曝，之前他當立委兼民進黨中常委，蘇貞昌擔任行政院長時，曾被蘇貞昌罵哭，因為當時黨中央在討論要不要排藍民調，他用很尖銳且不屑的語氣，和黨內大老拍桌對嗆，結果事後蘇貞昌把他叫到辦公室來說，「你的理念我知道，但是我們不要這麼尖銳的跟這些人對嗆，這樣對社會觀感、對我和對他都不好。」想幫「師傅」撐出空間來，卻和蘇意見不合，「那一次我真的流眼淚」。

至於未來新北市選戰，是否會讓出來給「師傅」蘇貞昌選？吳秉叡表示，自己會努力到最後一刻，讓市民覺得他也不錯，整體民調高起來不要和國民黨差距太大，「黨中央自然就會提名我」。萬一黨中央還是提名別人，那代表他們還是覺得他的努力不夠。

吳秉叡強調，假如最後黨中央決定要讓蘇貞昌出征新北，那黨中央必須要說服他，蘇貞昌哪裡比他強，「這樣我才能接受」。他也了解新北市一戰，民進黨只准勝不准敗，有非贏不可的壓力，黨中央如果能說服他不會贏，那他也不一定會堅持到底。不過不管結果如何，吳秉叡說他都不會離開民進黨。

而民進黨內另一名天王、前行政院長游錫堃是否真的不選新北市？吳秉叡說，游之前開記者會說不選新北市後，曾興沖沖的跑去找一名和游錫堃很接近的立院同事，問他可不可以在選區一起掛幾塊帆布，向世人公告「支持吳秉叡選新北」，這名立委說會再確認與答覆，結果兩三個周後，這名立委向吳秉叡說，他問過另一名跟游錫堃更接近的立委，這名立委說「要再等等」，暗示游錫堃並未放棄選新北。但吳秉叡也說，這之中可能傳話有失誤，或是游真的不選新北，但底下的人並未放棄等待，任何情況「都有可能」。
 

關鍵字吳秉叡蘇貞昌游錫堃新北市
時力選北市長？黃國昌：林昶佐合適綠推「重量級人士」參選北市長？

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan