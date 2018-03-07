讚蘇貞昌是巨人　吳秉叡自曝曾被罵到哭

吳秉叡表示，他有機會在新北市這個政治舞台工作、表現，是蘇貞昌擔任台北縣長時，給他縣府機要祕書這個職務建立起來的，蘇貞昌對自己和幕僚都很嚴格，對任何事情都觀察的很仔細，「我可以當他 6 年的機要祕書，一定有很多原因」。

民進黨立委、新北市參選人吳秉叡今（7）日表示，他會努力到最後一刻爭取黨中央提名選新北，萬一黨中央仍決定讓前行政院長蘇貞昌出來，也必須說服他「蘇貞昌哪裡比他強」，他才能接受。吳秉叡說，蘇貞昌擔任台北縣長時的施政，讓許多新北市民至今津津樂道，大讚自己是站在巨人肩膀上選舉，更爆料蘇對自己跟幕僚相當嚴格，他曾被罵到哭。

吳秉叡自曝，之前他當立委兼民進黨中常委，蘇貞昌擔任行政院長時，曾被蘇貞昌罵哭，因為當時黨中央在討論要不要排藍民調，他用很尖銳且不屑的語氣，和黨內大老拍桌對嗆，結果事後蘇貞昌把他叫到辦公室來說，「你的理念我知道，但是我們不要這麼尖銳的跟這些人對嗆，這樣對社會觀感、對我和對他都不好。」想幫「師傅」撐出空間來，卻和蘇意見不合，「那一次我真的流眼淚」。

至於未來新北市選戰，是否會讓出來給「師傅」蘇貞昌選？吳秉叡表示，自己會努力到最後一刻，讓市民覺得他也不錯，整體民調高起來不要和國民黨差距太大，「黨中央自然就會提名我」。萬一黨中央還是提名別人，那代表他們還是覺得他的努力不夠。

吳秉叡強調，假如最後黨中央決定要讓蘇貞昌出征新北，那黨中央必須要說服他，蘇貞昌哪裡比他強，「這樣我才能接受」。他也了解新北市一戰，民進黨只准勝不准敗，有非贏不可的壓力，黨中央如果能說服他不會贏，那他也不一定會堅持到底。不過不管結果如何，吳秉叡說他都不會離開民進黨。

而民進黨內另一名天王、前行政院長游錫堃是否真的不選新北市？吳秉叡說，游之前開記者會說不選新北市後，曾興沖沖的跑去找一名和游錫堃很接近的立院同事，問他可不可以在選區一起掛幾塊帆布，向世人公告「支持吳秉叡選新北」，這名立委說會再確認與答覆，結果兩三個周後，這名立委向吳秉叡說，他問過另一名跟游錫堃更接近的立委，這名立委說「要再等等」，暗示游錫堃並未放棄選新北。但吳秉叡也說，這之中可能傳話有失誤，或是游真的不選新北，但底下的人並未放棄等待，任何情況「都有可能」。

