國際服務品質調查　桃園機場獲分組第三名

桃機公司表示，在客運量 4,000 萬以上等級的全球機場中，桃園國際機場榮獲全球第三，第一名為印度德里及孟買機場，第二名則為中國大陸北京及上海浦東機場，前兩名均為並列冠亞軍。獎項會在今年 9 月於加拿大哈利法克斯舉行的首屆國際機場協會顧客卓越高峰會上頒發。

ASQ 機場服務品質調查以 42 種語言，在全球 82 國、 343 個機場進行，年度總計執行超過 61 萬份問卷，是全球唯一在旅行當日調查的評比計畫。這些機場去年服務的旅客數量超過 38 億人次，佔了全球旅客量的一半以上。調查也直接反應旅客使用機場各項服務，包括聯外交通、報到、安檢通關、餐飲、整體品質等 34 項指標的使用體驗。

2017 年桃園國際機場旅客運量 4,488 萬人次，較 2016 年成長 6.11% ，目前持續進行第二航廈擴建，及第三航廈興建等重大工程。