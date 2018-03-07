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台股盤中─道瓊期拖累早盤開低 中小族群奮起指數黑翻

鉅亨網2018/03/07 10:49
鉅亨網 / NOWnews
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美股周二收小紅，但是道瓊期盤後卻大跌，影響台股今 (7) 日以低盤開出，早盤一度失守月線再站回，盤面由中小族群領軍上攻，強勢股包括被動元件及比特幣概念股等，指數盤中由黑翻紅，法人認為，短線雖有可為，但指數空間相對有限，在中小族群主導下，建議短進短出。

美股周二收小紅，道瓊工業指數收漲 9.36 點，NASDAQ 指數收漲 41.58 點，S&P500 指數收漲 7.18 點，費城半導體指數收漲 20.62 點，台股今日以 10762.99 點開出，下跌 21.35 點，股王大立光、台積電與鴻海早盤皆開低，拖累指數早盤一度下跌至 10746.72 點。

被動元件與比特幣概念仍是盤面強勢族群，日月光 (2311-TW) 大單入袋，股價持續走揚，映泰 (2399-TW)、承啟 (2425-TW) 大漲、麗臺 (2465-TW) 亮燈漲停，另外，營收亮眼股為升也大漲，生技股表現也強，記憶體股旺宏、南亞科、華邦電續揚。

日月光相關權證。 資料來源：鉅亨網整理
日月光相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

國泰證期問處協理簡伯儀指出，台股開低走高，指數一度失守月線，盤中再站回，守在月線之上，但成交量預估約僅千億元，要留意的是指數向上反彈，但外資並未大買，顯示追價力道不夠。

他認為，短線雖有可為，但指數上漲空間有限，在反彈無量下，今日 OTC 漲勢更強，主要由中小型股領軍，後續在操作上可以中小型股表現為指標，在中小族群主導下，建議可短進短出。

 

 

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