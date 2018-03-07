台股盤中─道瓊期拖累早盤開低 中小族群奮起指數黑翻

美股周二收小紅，但是道瓊期盤後卻大跌，影響台股今 (7) 日以低盤開出，早盤一度失守月線再站回，盤面由中小族群領軍上攻，強勢股包括被動元件及比特幣概念股等，指數盤中由黑翻紅，法人認為，短線雖有可為，但指數空間相對有限，在中小族群主導下，建議短進短出。

美股周二收小紅，道瓊工業指數收漲 9.36 點，NASDAQ 指數收漲 41.58 點，S&P500 指數收漲 7.18 點，費城半導體指數收漲 20.62 點，台股今日以 10762.99 點開出，下跌 21.35 點，股王大立光、台積電與鴻海早盤皆開低，拖累指數早盤一度下跌至 10746.72 點。