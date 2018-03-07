第三種可能　綠推「重量級人士」參選北市長？

王時齊說，因為這個局還沒成，所以不能講，但的確有很多人在試圖找出跳脫制式、一翻兩瞪眼的狀態，「有沒有可能去找到一個其他的人，這個人可能沒什麼限制之類的」，往其他的方向去走。她認為，柯也不必擔心的太早，因為對民進黨來說，還沒到「掀鍋蓋」的時候。

民進黨在台北市長選戰是否會跟台北市長柯文哲合作？成為外界關注焦點，資深媒體人王時齊透露，除了禮讓或不禮讓柯文哲，民進黨有人正在推動一個「第三種可能性」，是否可能尋找「重量級人士」出馬參選？對此，已表態參選台北市長的民進黨立委姚文智今（7）日表示，「其實我體重也滿重的。」

對此，姚文智表示，不管是黑馬或重量級人士，「其實我體重也滿重的」，這些都要進入黨內程序，否則沒辦法說服包括他和前副總統呂秀蓮，「我們已經努力、做牛做馬很久了」，大家一起循著初選程序來協調，雖然他不曉得還有什麼重量級人士，是否可以趕快現牌。

姚文智指出，這也突顯黨內人才濟濟，所有甘願參與做牛做馬的人，趕快站出來，還有呂副和他表達要參選，他呼籲黨中央趕快建立機制，他輸了就全力替他們輔選，也希望他們輸了也能幫他輔選，這樣就可以跟姚立明團結起來，這個陣容就會越來越壯盛。

姚文智重申，如果是民進黨同志要參選，就要啟動黨內機制，如果是非民進黨同志，要說服他跟呂副，說黨內可以跳過初選機制，他認為應該也找不到這樣的人。

姚文智強調，「我想不管是什麼樣的大咖，在民主程序底下，天王老子來都一樣，如果現在黨內確定要提名自己同志，所有人都應該要進來初選。」

姚文智說，「我對選舉的準備，就是準備到年底，有什麼樣的協商、密會、人選，大家攤開來，進入民主透明程序，我願賭服輸，我堅持我參選的步驟。」

至於是否會脫黨參選？姚文智說，現在不需要回答這個，「我就堅持我的節奏到年底 。」

對於獨派下午舉行記者會反對民進黨禮讓柯文哲，姚文智說，不只獨派，任何認為政治人物要信守價值、信念、言行一致、不要說謊的台北市民，都會支持不要投柯文哲。

姚文智指出，柯文哲引起的反彈，不是只有兩岸問題或統獨，他所說的價值信念，是指對言行的觀察，例如說十天前去歌頌蔣經國，十天後去鄭楠榕紀念館，這些都是價值信念的錯亂，政治行動的討好，很多市民應該都看在眼裡吧。