報稅小心所得資料讓財產露了餡 掌握4種投資訣竅就免

許多受子女申報扶養的長輩、或婚後與配偶合併報稅者，私房錢和身家財產在報稅時，所得或財產狀況露餡而不自覺。富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，確實越來越多人詢問透過金融商品的課稅方式，倒不見得是為了稅負考慮，而是不想留下所得紀錄，讓資料取得者可推算出財產狀況，財產的隱密性大破功。

報稅季節不到 2 個月又將來到，財政部已經對首報族開放試算申請，對報稅族來說，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券提醒，報稅之餘，小心所得資料讓財產露了餡，如果財產要保密，可以透過 4 種投資工具，掌握好投資要訣就不怕財產外洩。

例如：夫妻合併申報下，所得和財產對枕邊人全都露；年長客戶擔心早年「贈與」或「寄放」子女名下的財產，在子女成年或婚後，財產或所得難以再隱藏；還有退休族捱不過高稅率子女的請託，要求申報扶養，擔心利息曝光恐引起不必要的困擾。

所得要隱密，有 4 種投資只要掌握好訣竅，就能不洩漏這 4 種投資的所得，是想要隱匿所得不錯的理財規劃，4 種投資分別為：

1. 證券 / 期貨交易所得：

目前停徵免課所得稅，在除權息前出售，就不會發生課稅所得。

2. 分離課稅的所得：

雖然有所得，但於交易完結時直接分離課稅，免併計個人所得申報。

3. 保險規劃：

保險給付免納所得稅；又要保人與受益人為同一人之保險給付，免計入最低稅負計算，查詢所得資料時，不會帶出保險給付的資料。然而，查詢保費時是否會帶出當年繳費狀況呢？同一要保人及被保險人當年度所繳納各項非健保人身保險費係合計顯示，未詳列項目或保險公司名稱；又繳費金額在 2.4 萬元以下者，顯示實際繳費數，逾該金額，亦僅顯示可扣除金額為 2.4 萬元，保密性仍佳。

4. 海外所得 (不包括大陸來源所得)：

同一金融機構累計個人全年海外所得總額達新台幣 50 萬元以上者，始需填報該投資人之海外所得資料。未達此金額，有些金融機構即未填報。以報酬率 5% 推算，若投資金額未達千萬，未必會收到海外所得通知單。

如果收到了呢？富邦證表示，也沒關係，因為每一申報戶海外所得合計數未達 100 萬元者，依法不必申報，確定不會超過者，便可以靜靜地把海外所得通知單藏好；若研判該申報戶的海外所得金額會達到 100 萬元以上，雖然應該要全數列入計算，但在無投資抵減的情況下，每一申報戶基本所得額 (所得淨額 + 海外所得 + 特定保險給付 + 非現金捐贈 + 私募基金受益憑證之證券交易所得) 未達 670 萬元時也不用申報，因此還是有機會忽略這筆。

至於所得下載時會不會被看到呢？富邦證表示，若財政部未修訂作業，目前海外所得並不在可查詢之所得項目中，也就不露餡。

不過，富邦證券提醒，若屬應申報所得，千萬別自作聰明，選擇性地提供申報，屆時國稅局依實際狀況核定，反而會補稅受罰。

