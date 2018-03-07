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「包皮太長不好清」　土豪哥聲請交保割包皮

社會中心／台北報導2018/03/07 10:57
▲「土豪哥」朱家龍聲請保外就醫，理由是要割包皮。（圖／中央社資料照）
▲「土豪哥」朱家龍聲請保外就醫，理由是要割包皮。（圖／中央社資料照）

前年底涉嫌犯下 W 飯店郭姓小模命案的「土豪哥」朱家龍，一審遭到台北地院認定供毒害死郭女，依《藥事法》重判其 10 年徒刑，二審判決預計在下個月由高等法院進行宣判，不過近日卻傳出土豪哥砸下重金，請來三位由司法官轉任的知名律師，準備提出重要的新事證來力求無罪，首先希望能夠保外就醫，但理由竟然是「包皮太長」，要保外就醫「割包皮」！

根據《鏡週刊》報導，目前仍被羈押的「土豪哥」，高等法院預計在下個月宣判二審結果，然而此時土豪哥卻砸下重金請來三位知名大律師，準備提出新事證來力拚無罪，並且希望能夠保外就醫，理由竟是「包皮太長」，因為發炎很痛，所以希望能外出就醫「割包皮」。


目前仍被羈押的「土豪哥」，高等法院預計在下個月宣判二審結果。（資料圖片）中央社記者劉世怡攝 106年10月3日

報導指出，「土豪哥」的聲請狀中提到，因為他有糖尿病，傷口很難癒合，而他過去就曾經因為自己的包皮過長，有發炎的情況去看醫生。自從被收押之後，包皮就很不方便常常清潔，因此導致包皮反覆發炎，甚至造成他雙腿到腰部區塊的皮膚開始發生潰爛情形，因此想趕緊先將糖尿病給控制住，再接著割包皮。

不過北所卻認為，「土豪哥」當初在入所時，就有自備藥物，所方也曾經安排醫生進去專門替土豪哥診治。去年 12 月 25 日，土豪哥曾表示身體不適想看醫生，當時所方就曾讓他轉診再安排戒護就醫，不過此次土豪哥卻不願戒護就醫，一再要求要保外就醫，因此高院合議庭四度駁回了他的聲請。但土豪哥仍然不放棄，已經在上個月 27 日再度提出交保聲請。

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準新娘討分手砲遭拒　惱羞怒告小王

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