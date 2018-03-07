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植樹節贈樹苗　喚起民眾植樹減碳意識

記者宋汝夔／高雄報導2018/03/07 18:26
▲屏東林區管理處提醒民眾需自備盛苗容器，前往領取樹苗。（圖／屏東林管處提供，2018.03.07）
▲屏東林區管理處提醒民眾需自備盛苗容器，前往領取樹苗。（圖／屏東林管處提供，2018.03.07）

為喚起民眾植樹減碳意識，林務局屏東林區管理處3月12日早上9點，將在林管處辦公室前廣場送1,600株，及恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區4個地點各500株、合計3,600株，同步舉辦贈（換）樹苗活動，共計送出龍柏、桂花、長紅木、含笑花、樹蘭、蘭嶼羅漢松、黃金側柏、七里香等樹苗，想要種樹的朋友千萬不要錯過。

時值春暖花開的3月，樹液開始流動，是最適合種樹的季節。屏東林區管理處在其辦公室前廣場，準備1,600株樹苗要送給大家。活動在早上9點開始，民眾只要想種樹，到場排隊就可免費獲贈樹苗1株；另外，憑當期發票2張也可以換取1株樹苗，歡迎民眾前往參加。

當日除了可以到屏東林區管理處領取樹苗外，在屏東林管處所轄的恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區，都同步辦理發票、移除外來種等各式贈（換）樹苗活動，大家可就近選擇鄰近的地點參加，數量有限，歡迎民眾把握機會前往。

為響應環保，屏東林區管理處提醒民眾需自備盛苗容器，並請民眾把握最佳的植樹時機，用最簡單的行動，共同植樹減碳愛地球。此外，3月10日屏東林管處、屏東縣政府在屏東河濱公園合辦屏東區域植樹活動，歡迎大家一起來參加。


▲活動在早上9點開始，歡迎民眾前往參加領取樹苗。（圖／屏東林管處提供，2018.03.07）

關鍵字屏東林區管理處植樹節
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