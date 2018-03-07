植樹節贈樹苗　喚起民眾植樹減碳意識

為喚起民眾植樹減碳意識，林務局屏東林區管理處3月12日早上9點，將在林管處辦公室前廣場送1,600株，及恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區4個地點各500株、合計3,600株，同步舉辦贈（換）樹苗活動，共計送出龍柏、桂花、長紅木、含笑花、樹蘭、蘭嶼羅漢松、黃金側柏、七里香等樹苗，想要種樹的朋友千萬不要錯過。

時值春暖花開的3月，樹液開始流動，是最適合種樹的季節。屏東林區管理處在其辦公室前廣場，準備1,600株樹苗要送給大家。活動在早上9點開始，民眾只要想種樹，到場排隊就可免費獲贈樹苗1株；另外，憑當期發票2張也可以換取1株樹苗，歡迎民眾前往參加。