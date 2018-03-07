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宏達電VR再下一城 成巴賽爾藝術展官方VR內容夥伴

鉅亨網2018/03/07 11:00
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宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅認為 VR/AR 是未來 5G 時代的殺手級產品，近年積極布局 VR 領域，去年成立 VIVE Arts 將挹注數百萬美元，展開全球虛擬實境 (VR) 藝術計畫，今 (7) 日進一步宣布 Vive 為 Art Basel 巴賽爾藝術展首位官方虛擬實境內容夥伴。

宏達電指出，巴塞爾藝術展香港展會將在 3 月 29-31 日登場，將首度展出由 Marina Abramović與 Anish Kapoor 兩位藝術大師，在虛擬實境中創作的最新作品。

宏達電表示，Marina Abramović創作的《Rising》、及 Anish Kapoor 創作的《Into Yourself, Fall》，兩項作品的創作都與 Acute Art 藝術工作室合作完成，將透過 VR 裝置設備 Vive Pro 與 Vive Focus 進行展出。

宏達電在 VR 布局上迭有斬獲，但目前對營運的貢獻主力仍是智慧手機的銷售，甫公布的 2 月營收 26.1 億元，已是連續第 5 個月下滑，創下 2004 年 8 月以來 13 年 7 個月新低，營收表現低迷，衝擊今日股價一度失守 60 元，下滑至 58.6 元，盤中跌幅縮小，下跌 0.49%。

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