台北市住宅去年成交2000萬元以下 占比逾5成

依內政部實價揭露資料分析，2017 年台北市住宅的成交，以總價帶分析，最熱門的總價帶為 1000-1500 萬元，佔 22.3%，此外，500 萬至 1000 萬以及 1500 萬至 2000 萬交易比重分別為 15.6% 與 15.8%，總價帶 2000 萬元以下，合計達 56.5%。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，從總價帶來看，台北市住宅 2000 萬以下的住宅房產是當前自住客群普遍接受的價格帶，以建築形態觀察，電梯住宅佔約 6 成，公寓也有 4 成的交易量，買方購屋會考量地段、交通便利性、學區、居住使用空間、社區周邊環境以及自身購屋資金的條件等因素的不同，大樓或公寓的住宅型態各自有其優勢，。