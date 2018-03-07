核廢料管制 原能會邀德國專家分享經驗

（中央社記者朱則瑋台北7日電）台電公司正積極推動核廢料處置計畫及集中貯存替代方案，原能會今天表示，為了學習國外管制技術及經驗，28日將開研討會，邀德國專家來台分享經驗。

核一、二廠核廢料貯存池爆滿，以及蘭嶼核廢料貯存場遷場呼聲高，因應核廢料處理問題，放射性廢棄物集中式貯存設施選址作業受到各界關注。行政院國家永續發展委員會非核家園推動專案小組3月間將開會討論核廢料選址議題，目標年底之前確定方向。

面對核廢料管制問題，其他國家已經有實作經驗，可做為台灣借鏡及參考，原子能委員會將在28日舉辦「德國放射性廢棄物管制技術研討會」，邀請德國TUVSUD公司的高級工程師尚建明就德國除役放射性廢棄物安全管制，來台分享經驗及技術交流，除了原能會同仁外，台電公司也會派人參與。