核廢料管制 原能會邀德國專家分享經驗

（中央社記者朱則瑋台北7日電）台電公司正積極推動核廢料處置計畫及集中貯存替代方案，原能會今天表示，為了學習國外管制技術及經驗，28日將開研討會，邀德國專家來台分享經驗。
核一、二廠核廢料貯存池爆滿，以及蘭嶼核廢料貯存場遷場呼聲高，因應核廢料處理問題，放射性廢棄物集中式貯存設施選址作業受到各界關注。行政院國家永續發展委員會非核家園推動專案小組3月間將開會討論核廢料選址議題，目標年底之前確定方向。
面對核廢料管制問題，其他國家已經有實作經驗，可做為台灣借鏡及參考，原子能委員會將在28日舉辦「德國放射性廢棄物管制技術研討會」，邀請德國TUVSUD公司的高級工程師尚建明就德國除役放射性廢棄物安全管制，來台分享經驗及技術交流，除了原能會同仁外，台電公司也會派人參與。
原能會放射性物料管理局副局長陳文泉今天向中央社記者說，台灣面對2025非核家園，核廢料管理及處置未來勢必成為重要議題，希望從專家身上學習核廢料貯存方式、德國室內乾式貯存設施發展現況、以及核廢料最終處置計畫等。
陳文泉指出，像是核廢料室內乾式貯存設施，台電公司也有計畫要建置，但德國早已行之有年，技術成熟，值得台灣學習。尚建明在TUV SUD公司任職，曾負責德國核能管制機關相關工作，經驗豐富，相信對台灣未來推動核廢料管制幫助甚大。
「德國放射性廢棄物管制技術研討會」除了原能會等各單位人員外，也開放一般民眾參與，報名人數以30人為限，額滿為止，詳請可上原能會網站查詢。1070307