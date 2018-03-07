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生技股紅通通 中裕科妍高掛漲停

中央社2018/03/07 10:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）業績逆勢成長股科妍、授權報喜股益安、加上拿到美FDA上市核准藥證的中裕，一個接一個的好消息，帶動久違的生技股重拾活力，多檔亮燈漲停。

生技類股近來好消息頻傳，各個領域均陸續報佳音。在業績股科妍、益安、中裕等領軍帶動下，上櫃生技類股漲幅逾2.86%，表現居類股之冠，交易比重也拉高超過16%，成為近2日台股盤面新焦點。

中裕今天最新公告旗下愛滋病新藥TMB-355（商品名稱為Trogarzo)於美國時間107年3月6日正式獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)生物製劑藥品上市查驗登記(BLA)核准，多年努力終於即將進入收成期。

中裕今天在取得藥證利多訊息激勵下，直接以跳空漲停價234元開出，盤中雖然一度漲停打開，不過隨即再次亮燈漲停，截至10點22分為止漲停委買張數高掛1680張。

中裕的好消息激勵了新藥族群信心，臨床數據傳出好消息的生華科也直接跳空漲停開出，73元漲停價委買張數高掛594張。另外，智擎、浩鼎、泰福-KY漲幅都有4%左右，基亞漲幅也超過3%。

透明質酸廠科妍2月營收逆勢創下單月歷史新高，激勵近來股價狂飆，今天再度開高震盪走高，9點33分就強登漲停價54.9元，已是連續第3根漲停板，氣勢如虹，也帶動相關業績股大江、葡萄王、麗豐-KY、佰研等類股走強。

科妍三大主要產品包括皮下填補劑、關節腔注射劑及防沾粘產品。2月繳出亮眼業績，主要受惠新產品「透明質酸防沾黏」凝膠已於2月份開始出貨，未來更將再挑戰中國大陸及全球市場，於術後防沾黏市場佔有一席之地。

基亞子公司高端疫苗預計將在4月中旬上櫃，每股承銷價暫訂27元，基亞今日順勢揚升超過3%。高端開發中的腸病毒71型、登革熱疫苗及H7N9新型流感疫苗將在今年啟動三期臨床試驗，並南向佈局東南亞區域防疫商機。(編輯：趙蔚蘭)1070307

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