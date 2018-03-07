培養責任感　三芝陪讀學童認養圖書館書架

很多孩子經常看了書就亂丟，缺乏責任感；為了培養孩子的責任感，新北市立圖書館三芝分館藉由迎新的機會，邀請陪讀學童認養書架，透過整理書架，學會利用圖書館的資源，快速、正確的找到自己需要的書籍與資料。

三芝分館兒童閱覽室的書架上，貼著小朋友的名字，這些都是認養書架的陪讀學童；新學期的開始，為了讓陪讀學童學習主動付出，三芝分館陪讀特別設計「認養書架」的活動，希望陪讀學童可在圖書館學習到更多的知識外，亦能從生活中培養一些好的習慣與責任感。

13位陪讀學童自行挑選自己想認養的書架，並在館員的帶領下認識書架，學習將圖書分門別類，按照索書號依序排好，將書擺到正確的位子上；陪讀學童之一的3年級張竣翔說，看到自己書架的書本整整齊齊，覺得很有成就感，以後下課有空都要來整理。