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培養責任感　三芝陪讀學童認養圖書館書架

記者陳志仁／新北報導2018/03/07 11:40
▲新北市立圖書館三芝分館設計「認養書架」的活動，培養孩子的責任感。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.07）
▲新北市立圖書館三芝分館設計「認養書架」的活動，培養孩子的責任感。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.07）

很多孩子經常看了書就亂丟，缺乏責任感；為了培養孩子的責任感，新北市立圖書館三芝分館藉由迎新的機會，邀請陪讀學童認養書架，透過整理書架，學會利用圖書館的資源，快速、正確的找到自己需要的書籍與資料。

三芝分館兒童閱覽室的書架上，貼著小朋友的名字，這些都是認養書架的陪讀學童；新學期的開始，為了讓陪讀學童學習主動付出，三芝分館陪讀特別設計「認養書架」的活動，希望陪讀學童可在圖書館學習到更多的知識外，亦能從生活中培養一些好的習慣與責任感。

13位陪讀學童自行挑選自己想認養的書架，並在館員的帶領下認識書架，學習將圖書分門別類，按照索書號依序排好，將書擺到正確的位子上；陪讀學童之一的3年級張竣翔說，看到自己書架的書本整整齊齊，覺得很有成就感，以後下課有空都要來整理。

三芝分館主任蕭千惠說，很多孩子經常看書就亂丟，少子化及家長過分的保護下，許多孩子缺乏責任感，對周遭環境產生漠視的態度，認為維持環境的整潔與秩序不是自己的責任；為培養孩子的責任感，邀請陪讀學童認養書架，訓練孩子負責，學習主動付出。

另外，為了鼓勵課後陪讀的小朋友用功讀書，只要憑100分考卷，還可以到圖書館免費兌換課外書；希望新學期有好的開始，養成負責任的習慣，進而激發學習的動力與熱情。

關鍵字三芝分館新北市立圖書館陪讀學童
文青轉行收破爛？　妙思巧手創新意毛寶貝狂喝水　恐是腎臟病作祟

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