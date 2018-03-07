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中央社

商店街止血 個人賣場超取免運門檻改99元

中央社2018/03/07 10:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北7日電）商店街去年每股虧損高達43.25元，今天為虧損止血開第一槍，旗下個人賣場自去年8 月推出0元免運活動，今天宣布調高超商取貨免運費門檻為99元。

為因應新加坡的蝦皮購物競爭，PChome網路家庭（8044）集團旗下商店街去年砸大錢應戰，陸續推出運費補貼，致去年第4季每股虧損約新台幣27.6元，全年累計每股虧逾43.25元。

商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，透過0元免運費的優惠，讓個人賣場在短時間內快速接觸大量網友，更多賣家透過個人賣場做生意，帶動商品翻新活化與豐富化，也讓商品數與訂單數不斷創新高，運費補助加上商品物件數豐富促使回購率明顯增加，更強化黏著度。

黃淑琳指出，此次免運費門檻參考近半年來消費者平均購物金額來調整，主要希望在延續運費補助的讓利原則下，也開始有效促成賣家提升銷售金額與獲利。

黃淑琳說，此次超商取貨99元免運費維持不限次數的優惠，消費者只需在購買金額些微調整，仍然能持續享有個人賣場不限次數免運費的好處；而商店街開店仍維持超商取貨與宅配0元免運費的雙重優惠，與其它業者限次數及購物金額門檻更高的條件相比，個人賣場仍是目前運費補助門檻最低的行動賣場。

商店街個人賣場今天也推出一日快閃購物金活動，消費者於活動期間的上午10時到晚上11時下單並成功取件後，即可獲得10元購物金，可於3月30日到4月9日購物直接折抵使用，每一帳號限折抵一次。

網路家庭集團董事長詹宏志5日在投資人日活動預告，商店街個人賣場今年底前將停止所有補貼，改為透過支付服務提供優惠，看好明年將建立可獲利的商業模式。（編輯：許雅靜）1070307

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