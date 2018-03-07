中國維穩預算增 外媒：成黑色產業鏈

（中央社台北7日電）中國財政部提交今年度預算報告顯示，被外界稱為「維穩經費」的公共安全支出年增5.5%。外媒報導，中國維穩經費逐年增，有大陸民眾說，官員與保安公司勾結瓜分維穩經費，成黑色產業鏈。

報導引述一名在北京的江蘇上訪民眾說，每年的「兩會」（人大、政協）、五一勞動節及十一長假，地方政府都會動用大量人力及財力阻止他們進京上訪。駐京辦的截訪人員透過親友成立保安公司，當地政府則支付保安公司「安保費」，「將綁架訪民作為斂財手段」。

據報導，近期，在北京截訪的各地保安公司在微信圈中明碼標價逐項收費，如控制一名訪民每天200元（約新台幣940元），市內護送每次200元，長途火車護送每次600元，租車每公里10至12元。

在北京的武漢訪民徐崇陽說，「黑保安」都是地方和各級官員親友開的保安公司，「截訪回去之後把人關起來，他們再賺一次錢。在北京也賺錢，開假發票。這是大家都知道的，一般人能開保安公司嗎？這是一個非常大的產業鏈。」

英國廣播公司（BBC）中文網曾報導，2012年中國「兩會」期間，時任人大發言人的李肇星指責西方媒體「偷換概念」，表示中國沒有維穩經費，而且公共安全支出內容涵蓋廣，包括「支持地方特別是中西部地區化解政法機關基礎設施建設債務，提高公共服務和社會管理能力。加強基層監管部門食品檢驗檢測能力建設，促進保障食品安全」等。

對於什麼是「公共安全開支」，大陸媒體2010年查詢財政部當年支出決算表，在公共安全開支下，分為武裝警察、公安、法院、司法、緝私警察及其他共六部分。（編輯：馮昭/周慧盈）1070307