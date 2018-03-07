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中央社

軍人年改 陳副總統8日邀綠委溝通

中央社2018/03/07 11:00
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北7日電）了解軍人年改溝通過程的知情人士今天表示，副總統陳建仁預定明天下午，邀立法院國防外交委員會跟司法法制委員會民進黨籍立法委員溝通軍人年改。

行政院政務委員、國家年金改革委員會執行長林萬億日前表示，行政院將在跟立委溝通後盡快將軍人年改版本送出，希望3月能送到立法院。

林萬億指出，他2月底與綠營立委溝通軍人年改時，立委有提出一些意見，如退休俸計算方式為服役滿20年給與起支俸率50%，之後每多一年增加2.5%；立委認為軍人若無法升遷，會有強制退役年限，這種計算方式對中低階軍人缺乏保障。

另外，林萬億說，也有立委對最低生活保障額度（月退樓地板）設為新台幣3萬8990元有不同聲音。因此將盡力與立委溝通，若有細節可以調整，就做必要調整，找出大家都能接受的版本。

根據國防部公布的軍人退撫新制草案重點，新制以在職時「最後36個月平均基本月薪」作為計算退休俸的基準；起支俸率為服役滿20年給與起支俸率50%，每多服役一年增加的俸率，中將以下為2.5%，上將為2%。

在18%優惠存款利息部分，舊制年資的18%優存額度在改革後第一年取消，本金退還本人；月退休俸重新依退撫新制俸率計算，原月退休俸高於退撫新制月退休俸的差額，分10年平均調降。

最低保障金額方面，在年改會召集的會議中，國防部和國軍退除役官兵輔導委員會等各方有共識，軍人月退的樓地板擬設為軍官最低階的「少尉一級」本俸加上加給，軍公教加薪3%後，為3萬8990元。（編輯：林興盟）1070307

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