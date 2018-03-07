達比修有熱身賽先發戰道奇 緊張出現暴投

（中央社記者曹宇帆洛杉磯6日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，效力芝加哥小熊隊的日籍強投達比修有，今天先發對戰前東家洛杉磯道奇隊，他坦承有點緊張，以致首局投出2次四壞保送和2次暴投。

這場比賽道奇先攻，首局上，達比修有狀況不太穩，2次四壞球保送加上2次暴投掉一分，儘管如此，他投出3次三振，化解道奇攻勢。

1局下，小熊展開反攻豪奪6分，達比修有吃了定心丸，2局上表現回穩，再投一次三振，並製造2個出局數，結束2局上，3局上小熊換投，達比修有退場。

總計他這場比賽，投2局面對道奇8名打者，投出4次三振與2次四壞保送，雖沒被擊出安打，卻因暴投掉一分算責失，防禦率4.50。這場比賽最後小熊9比5擊敗道奇。