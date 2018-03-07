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中央社

長庚助62歲婦產子 全台自然產最高齡

中央社2018/03/07 11:02
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北7日電）高齡產子不是夢，今年62歲的吳女士去年經人工生殖懷孕，2月底順利產下一名男嬰，不僅和36歲的大女兒同月同日生，甚至全母乳哺餵，創下台灣自然產孕婦最高齡紀錄。

台北長庚醫院婦產科主任蕭勝文今天上午記者會中表示，女性一般生殖年齡約為20至45歲，若懷孕時已經滿35歲則稱為高齡產婦。

台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和說，根據台北長庚醫院婦產科研究，過去28年來女性第一次生產年齡從28歲上升至32.6歲，高齡產婦比例也從11%上升到40%；相較於34歲以下年輕孕婦，高齡產婦除了胎兒染色體異常機會增加外，發生懷孕併發症如子癲前症、妊娠糖尿病、前置胎盤等風險也高於1.5至2倍，同時也有較高機會接受剖腹產。

此外，高齡孕婦胎兒也有較高風險發生早產、胎兒生長遲緩、低出生體重、出生後轉送新生兒加護病房，甚至是胎死腹中或新生兒死亡等，整體風險約略高2倍。

蕭勝文表示，今年62歲的吳女士早在36年前就生下大女兒，此後就工作忙碌未再懷孕，直到退休後有較多空閒時間，和老公討論後決定透過人工生殖，去年順利懷孕，由於是高危險妊娠，轉介至台北長庚醫院。

蕭勝文說，吳女士懷孕29週後出現妊娠高血壓與妊娠糖尿病，加上低胎位表現、乙型鏈球菌陽性反應，產檢過程戰戰兢兢，直到懷孕38週時做了最後一次產檢，確認胎盤沒有蓋到子宮頸，也決定自然產。

台北長庚醫院醫療團隊先由麻醉科提早主動進行無痛分娩，讓高血壓的她沒有經歷產痛，從進入產程到生產完畢僅花66分鐘，產下一名2930公克的男嬰，自然產不僅出血量少、恢復也比剖腹產迅速，更創下全台最高齡的自然產紀錄。

吳女士笑說，對於生孩子，她從來都不覺得年齡是個問題，產前就積極運動、補充營養，「能做的我都願意做」，而且寶寶和今年36歲的大女兒同月同日生，讓全家人都驚喜不已。

根據文獻顯示，目前全球罕見的高齡產婦幾乎都是剖腹產，目前世界最高齡的孕婦是印度一名72歲婦人，經剖腹產生下一名男嬰，而台灣最高齡的孕婦則是5年前台大醫院替一名62歲婦人剖腹產生下一對雙胞胎。

蕭勝文說，除了寶寶相當健康外，媽媽恢復也非常迅速，笑稱「每次到病房都找不到她」，甚至能夠全母乳哺餵，代表媽媽身體真的非常好。（編輯：方沛清）1070307

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