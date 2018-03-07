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中央社

寇恩請辭前數小時 傳川普逼表態挺關稅

中央社2018/03/07 11:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）彭博披露，白宮首席經濟顧問寇恩今天請辭前數小時，美國總統川普在橢圓形辦公室一場會議裡逼寇恩表態支持實施鋼鋁關稅，直接問寇恩會否支持他的決定，寇恩閉口未答。

彭博（Bloomberg）報導，2名知情人士指出，寇恩（Gary Cohn）拒絕支持川普的關稅決定，不過幾小時後，白宮就宣布寇恩辭職的消息。

寇恩辭去國家經濟會議（NEC）主席，恰如川普本週稍早所料。川普當時告訴旁人，他預料若關稅計畫推動下去，寇恩會走人；川普預料最快這週就會宣布這項對進口鋼材課徵25%、進口鋁材課徵10%的關稅政策。

寇恩力倡自由貿易，也大聲反對川普的關稅計畫，所以他的立場鮮明，但這次橢圓形辦公室的景況，卻是總統與首席經濟顧問直接攤牌。

川普在今天橢圓形辦公室的貿易政策會議裡，要求提供法令文書作業的更新狀況，以便讓關稅計畫成為正式政策並討論簽署關稅命令的時間點。他隨即向在場所有人確認，會否支持他的關稅政策，特別是寇恩。

據一名了解現場互動的消息來源透露，川普特別問寇恩：「我們是同一隊的，對吧？」然後問寇恩會否在關稅議題上支持他。

但寇恩並未答話。

幾小時後，白宮就宣布寇恩辭職，成為最近幾週內連串白宮離職潮裡最新的一位。

其中一位消息人士指出，關稅政策的文書作業並未在會議上完成，但會中有討論簽署時間最快為7日，但最有可能是8日。川普也考慮在10日前往賓州為眾議員補選輔選期間，簽署關稅命令。

法新社報導，寇恩在一份掩飾白宮激烈內鬥紛亂的簡潔聲明裡說：「能為我的國家服務並制定有助成長、有利美國民眾的經濟政策，是很榮幸的事。」

川普則在一份聲明裡盛讚寇恩為「罕見的人才」。川普說：「蓋瑞（寇恩名字）擔任我的首席經濟顧問，在推動議程方面表現出色，幫助實現歷史性的減稅和改革，再次釋放美國經濟活力。他是罕見的人才，我對他獻身服務美國民眾表達感謝。」

不過川普後來又語帶酸氣推文說，會很快決定新的首席經濟顧問人選，「很多人想要這份差事－會明智地來挑選！」（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070307

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