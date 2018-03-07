VX毒殺金正男 美國:不容忍使用這種武器

（中央社記者江今葉華盛頓6日專電）在北韓釋出非核化意願之際，美國國務院今天發出聲明，指控北韓利用生化武器殺害北韓領導人金正恩的大哥金正男，並強調不會容忍任何大規模殺傷性武器計畫。

美國國務院今天以發言人諾爾特（Heather Nauert）名義發出聲明指出，經調查確定北韓政府使用生化武器VX神經毒劑殺害金正男。因此將依據1991年制訂的「化學和生物武器管制與戰爭根絕法」（Chemical andBiological Weapons Control and WarfareElimination Act），對北韓進行額外制裁。