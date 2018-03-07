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中央社

VX毒殺金正男 美國:不容忍使用這種武器

中央社2018/03/07 11:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓6日專電）在北韓釋出非核化意願之際，美國國務院今天發出聲明，指控北韓利用生化武器殺害北韓領導人金正恩的大哥金正男，並強調不會容忍任何大規模殺傷性武器計畫。

美國國務院今天以發言人諾爾特（Heather Nauert）名義發出聲明指出，經調查確定北韓政府使用生化武器VX神經毒劑殺害金正男。因此將依據1991年制訂的「化學和生物武器管制與戰爭根絕法」（Chemical andBiological Weapons Control and WarfareElimination Act），對北韓進行額外制裁。

金正男是金正恩同父異母兄弟，去年2月13日在馬來西亞吉隆坡機場遭人殺害。美國經過一年調查後，於2月22日調查結果出爐，決定對北韓追加制裁，制裁於5日生效，並在今天對外宣布。

聲明指出，美國強烈譴責使用化學武器進行暗殺行動，這是公然蔑視國際反對使用化武的普遍規範，進一步顯示北韓的魯莽性格。聲明強調，美國絕對不會容忍北韓進行任何形式的大規模殺傷性武器計畫。

對於南韓特使團赴平壤會晤金正恩返國，北韓表示，願意與美國就非核化議題會談，並將在對話期間暫停核武試驗。諾爾特在今天例行記者會表示，對於南韓特使團與北韓的對話細節，還有待南韓官方派人到華府詳細說明。

她指出，南北韓確實朝向正確的方向前進，但美國堅持北韓非核化的目標不會改變。（編輯：陳惠珍）1070307

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