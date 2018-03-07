影／老東西新生命　破舊老物創意翻新價格翻身

破、舊、古老的東西不一定要丟棄，只要展現創意也可以賦予新生命；文創工作者「鐵打童年」掌櫃邱東瀚與藝術家團隊發揮妙新巧思，將破損不堪使用的老物品重新整理，透過複合媒材、轉換形式，達到再生利用效果，例如老電話機成了燈具，舊提琴變身為共鳴效果絕佳的音響，不但具有實用性，更充滿復古風情。

走進邱東瀚的工作室，琳瑯滿目的「老東西」映入眼簾，從童年玩物、陳舊海報、老偉士牌以至於各種有歷史感的公仔玩偶，仿佛走進時光隧道；邱東瀚表示，文化經濟最大的價值就在於人類情感的發揮及發酵，因此透過這些老物作為創意發想，開啟另一個不同的世界。

一部陳舊的脈衝式傳送、轉盤老電話機，就算內部功能完整，在現今社會也派不上用場，但在文創工作者的手中，傳遞聲音訊息的電話，轉化成放送溫暖光源的燈具，在聲光之間讓舊電話獲得新生。



▲善盡廢棄提琴共振、共鳴效果，加工成喇叭音箱，連結手機就是讓人蕩氣迴腸的音響。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.07）

藝術家獨特的視界，讓舊物回收也充滿的驚奇樂趣，廢棄提琴仍具有共振、共鳴效果，加上喇叭、音箱，連結手機就是讓人蕩氣迴腸的音響；古早時代「電頭毛」的烘髮器材，稍微加工調整，就成了風格獨特的檯燈，放在茶几邊、吧檯旁，就是多了那麼一點FU。



▲老式美髮院廢棄的烘髮機，也可以變身成為風格獨特的檯燈。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.07）

邱東瀚表示，老物再造活動是全面性的思維，涵蓋了環保概念、藝術層面、愛物惜物的情懷以及追憶舊時光的感動，最重要的，還要具有實用性，總合起來，就能賦予物件全新的生命而產生新的價值。