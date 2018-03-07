領軍顧守大本營　黃偉哲回到立委選區固票

民進黨台南市長參選人黃偉哲，繼昨（6）日的勤走日昏夜三個市場，意取「出兵利南，邁向成功」的吉兆後，今（7）日上午仍把握夜間電話民調前的黃金十小時，不但回到原選區繼續車隊遊行，也來到太座「劉老師」的娘家善化區召開記者會，呼籲鄉親今晚要為美好的台南守護一通電話。

黃偉哲今（7）日上午八點半，親自帶領車隊前往立委選區的大本營麻豆區、善化區、新市區一帶掃街拜票後，隨即會同發言人郭國文、台南市議員林宜瑾、林志展、市議員參選人蔡筱薇、陳宗明、李信輝等人，在善化服務處召開「為台南顧電話」記者會，黃偉哲現場並致電政治前輩，要他們今晚6點到10點，要在家裡等候民調電話。