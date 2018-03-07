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領軍顧守大本營　黃偉哲回到立委選區固票

記者黃文博／台南報導2018/03/07 11:48
▲黃偉哲今回在太座娘家呼籲鄉親為台南顧電話。（圖／記者黃文博攝，2018.03.07）
▲黃偉哲今回在太座娘家呼籲鄉親為台南顧電話。（圖／記者黃文博攝，2018.03.07）

民進黨台南市長參選人黃偉哲，繼昨（6）日的勤走日昏夜三個市場，意取「出兵利南，邁向成功」的吉兆後，今（7）日上午仍把握夜間電話民調前的黃金十小時，不但回到原選區繼續車隊遊行，也來到太座「劉老師」的娘家善化區召開記者會，呼籲鄉親今晚要為美好的台南守護一通電話。

黃偉哲今（7）日上午八點半，親自帶領車隊前往立委選區的大本營麻豆區、善化區、新市區一帶掃街拜票後，隨即會同發言人郭國文、台南市議員林宜瑾、林志展、市議員參選人蔡筱薇、陳宗明、李信輝等人，在善化服務處召開「為台南顧電話」記者會，黃偉哲現場並致電政治前輩，要他們今晚6點到10點，要在家裡等候民調電話。

黃偉哲表示，初選競爭激烈，無論哪個縣市投入選戰的同志都很用心努力地希望能獲得最多數選民的支持，而拚搏到了最後，就差在民眾的認同與對參選人「品牌忠誠度」的深厚，而他對自己這個「品牌形象」懷具信心，希望鄉親今晚6點到10點，要在家裡守護一通民調電話。

黃偉哲陣營認為，民進黨台南市長初選，幾位黨內同志，都將箭靶指向黃偉哲，不啻凸顯黃偉哲在這場選戰中，聲勢始終居於領先的地位。選戰延續到今天，相信選民到底會支持那位參選人，心中早有所屬，最後一場戰役，輸贏就在守候民調電話上，黃偉哲呼籲支持者今晚6點到10點，作伙為台南的美好將來，守護民調電話。

關鍵字民進黨台南市長黃偉哲郭國文
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