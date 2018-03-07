德意志銀行分拆資產管理部門 貝萊德、索羅斯將參與I

據了解，德意志銀行正在製定資產管理部門的分拆上市計劃，名為 DWS，已經進行了一年之久。德意志預計將以 15 億至 20 億歐元 (19 億至 25 億美元) 的價格出售 25% 的現有 DWS 股票。雖然德意志尋求大型主力投資者，但也同時希望確保股票的自由流通性。

貝萊德 (BLK-US)、索羅斯 George Soros 和包含新加坡淡馬錫 Temasek 及沙烏地阿拉伯的公共投資基金 PIF 等大型主權財富基金們，都表示有意收購德意志銀行 (DB-US) 即將首次公開發行股份 IPO 的資產管理部門。

德意志銀行目前最大投資人為卡塔 Qatar 王室和面臨破產危機的中國海航集團預計將不會投資 DWS。各方都不回應媒體。

德意志執行長 John Cryan 為了重組銀行，希望 DWS 的上市可為德意志在法律訴訟及交易醜聞上增添些好消息。然而，市場對於 IPO 的時辰感到困惑，認為目前金融市場不穩定因素極大，而「資產管理行業是否已經到達了經濟循環的頂端期」。

資產管理行業目前面臨上漲的法律費用及因競爭所導致的售價壓低化。KPMG 會計事務所全球資產管理主席 Tom Brown 提道，為了生存，業內只有細緻化、或大量化這兩種可能。

德意志銀行的財務健康也被受質疑，而 DWS 的上市將有助於鞏固其資產負債表，並在連續 3 年的虧損後平息股東的不滿，更有可能發放股利。

DWS 股票價格範圍預計將在週日 (11 日) 公佈，並於週一 (12 日) 開出招股說明書。報導指出，實際的上市發行有望於週一 (3 月 19 日) 登場。