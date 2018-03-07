毛寶貝喝多、尿多　當心腎臟病找上門

家裡的毛寶貝有多喝水、多尿尿的現象嗎？或是在家裡翻箱倒櫃偷吃食物、藥品？這些都可能導致毛寶貝腎臟受到損害。
新北市板橋動物之家貓舍內的貓隻波音，今年1月中出現喝水量急遽上升，並且精神食慾變差現象，所幸動保員謝宇新，觀察到波音不正常飲食及精神狀況，馬上請獸醫師邱國詔檢驗及診療，原來是波音的腎臟出現了病變，由於早期發現，控制牠的飲食並食用處方飼料、按時施打皮下點滴，病情已經穩定。
邱國詔表示，腎臟病早期不會有特別症狀，一但發現腎臟有問題時，恐已惡化無法根治。毛寶貝會因為生病不舒服而食慾不佳，常會有厭食或挑嘴的情形，飼主要花時間去找尋毛寶貝喜愛的食物，吸引牠們進食，但仍須留意營養均衡的問題。腎臟有問題的毛寶貝身體較虛弱，要避免因為受涼而惡化，最好是建置溫暖的居住環境，而不是只穿衣服局部保暖。
另外，平常要多注意毛寶貝的飲用水量以及排尿量，避免造成毛寶貝腎臟負擔甚至產生疾病。腎臟疾病可分為先天性遺傳，或後天因中毒、疾病、衰老等原因所造成。罹病初期毛寶貝可能會出現不想吃飯、體重下降、多渴多尿甚至漏尿等現象，而中後期則逐漸出現沉鬱、嘔吐及口腔潰瘍，後期甚至會有不吃、血便、嚴重更可能導致死亡。
新北市農業局長李玟提醒飼主，平日要多注意毛寶貝的身體狀況，也要注意飲食，避免誤食老鼠藥、巧克力、清潔劑等，尤其7歲以上的中老年毛寶貝各項機能都在衰退，年紀愈大罹患腎臟病的機率愈高，需要飼主耐心陪伴、細心照顧，定期健康檢查及回診，尋求最適合自己毛寶貝的治療方式，千萬不要疾病就放棄牠。