NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈非核神主牌倒塌　重擁核電為什麼？齊藤工再訪台　月底連兩天會粉絲500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
地方

毛寶貝喝多、尿多　當心腎臟病找上門

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/07 11:44
▲飼主平常要多注意毛寶貝的飲用水量以及排尿量，避免造成腎臟負擔。（圖／新北市動保處提供）
▲飼主平常要多注意毛寶貝的飲用水量以及排尿量，避免造成腎臟負擔。（圖／新北市動保處提供）

家裡的毛寶貝有多喝水、多尿尿的現象嗎？或是在家裡翻箱倒櫃偷吃食物、藥品？這些都可能導致毛寶貝腎臟受到損害。

新北市板橋動物之家貓舍內的貓隻波音，今年1月中出現喝水量急遽上升，並且精神食慾變差現象，所幸動保員謝宇新，觀察到波音不正常飲食及精神狀況，馬上請獸醫師邱國詔檢驗及診療，原來是波音的腎臟出現了病變，由於早期發現，控制牠的飲食並食用處方飼料、按時施打皮下點滴，病情已經穩定。

邱國詔表示，腎臟病早期不會有特別症狀，一但發現腎臟有問題時，恐已惡化無法根治。毛寶貝會因為生病不舒服而食慾不佳，常會有厭食或挑嘴的情形，飼主要花時間去找尋毛寶貝喜愛的食物，吸引牠們進食，但仍須留意營養均衡的問題。腎臟有問題的毛寶貝身體較虛弱，要避免因為受涼而惡化，最好是建置溫暖的居住環境，而不是只穿衣服局部保暖。 

另外，平常要多注意毛寶貝的飲用水量以及排尿量，避免造成毛寶貝腎臟負擔甚至產生疾病。腎臟疾病可分為先天性遺傳，或後天因中毒、疾病、衰老等原因所造成。罹病初期毛寶貝可能會出現不想吃飯、體重下降、多渴多尿甚至漏尿等現象，而中後期則逐漸出現沉鬱、嘔吐及口腔潰瘍，後期甚至會有不吃、血便、嚴重更可能導致死亡。

新北市農業局長李玟提醒飼主，平日要多注意毛寶貝的身體狀況，也要注意飲食，避免誤食老鼠藥、巧克力、清潔劑等，尤其7歲以上的中老年毛寶貝各項機能都在衰退，年紀愈大罹患腎臟病的機率愈高，需要飼主耐心陪伴、細心照顧，定期健康檢查及回診，尋求最適合自己毛寶貝的治療方式，千萬不要疾病就放棄牠。

關鍵字毛寶貝腎臟病板橋動物之家新北市農業局
三芝陪讀學童　認養圖書館書架電話民調　黃偉哲回到立委選區固票

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan