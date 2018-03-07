毛寶貝喝多、尿多　當心腎臟病找上門

家裡的毛寶貝有多喝水、多尿尿的現象嗎？或是在家裡翻箱倒櫃偷吃食物、藥品？這些都可能導致毛寶貝腎臟受到損害。

新北市板橋動物之家貓舍內的貓隻波音，今年1月中出現喝水量急遽上升，並且精神食慾變差現象，所幸動保員謝宇新，觀察到波音不正常飲食及精神狀況，馬上請獸醫師邱國詔檢驗及診療，原來是波音的腎臟出現了病變，由於早期發現，控制牠的飲食並食用處方飼料、按時施打皮下點滴，病情已經穩定。

邱國詔表示，腎臟病早期不會有特別症狀，一但發現腎臟有問題時，恐已惡化無法根治。毛寶貝會因為生病不舒服而食慾不佳，常會有厭食或挑嘴的情形，飼主要花時間去找尋毛寶貝喜愛的食物，吸引牠們進食，但仍須留意營養均衡的問題。腎臟有問題的毛寶貝身體較虛弱，要避免因為受涼而惡化，最好是建置溫暖的居住環境，而不是只穿衣服局部保暖。