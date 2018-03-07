我們不說再見／日本也有農民曆？和曆六曜學問大

直到明治維新後，西元1872年日本政府廢除天保曆，統一使用公曆格里曆，並將傳統節日換算成公曆日子，但依二十四節氣制定的日本本土節日「雜節」、按照農民曆而定的特定節日「節句」和天干紀年仍維持中國農民曆的傳統規則。

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）日本傳統的曆法稱為「和曆」，歷史上，日本一直是使用傳自中國的農民曆，從元嘉曆、麟德曆、大衍曆、五紀曆和宣明曆，隨著朝廷更迭改換曆書；直到宣明曆之後才開始使用日本本土編寫的農民曆，像是貞享曆、寶曆曆、寬政曆及天保曆。

在《跟爺爺說再見》電影中，吉子的爸爸清二和大伯昭夫在醫院為了到底要在哪一天幫爺爺守靈而吵了起來，清二說：「哪有人在友引日守靈的！」友引日是個什麼樣的日子，為什麼我們聽都沒聽過呢？

「友引日」是和曆中「六曜」的其中一日，六曜是「擇吉文化」的一種，六曜分別為：先勝、友引、先負、佛滅、大安、赤口六個日子，並按順序重複；雖然我們比較少聽到六曜，但六曜其實也源自中國，有人說六曜是諸葛亮所創，又稱「孔明六曜星」、「小六壬」，主要用於軍事韜略上，也有另一說六曜是唐代李淳風所創，但不管由誰所創，六曜傳入日本後流傳廣泛，更是對日本人的生活造成深遠的影響，以下我們就來介紹一下六曜吧！

先勝

上午吉、下午凶，當天的事情盡量在中午前完成比較好。所以在這一天什麼事都要「先行得勝」、盡快進行才能獲得幸運之神的眷顧

友引

早晚吉、中午凶，日本人相信在這天辦喪事，會把來參加的親友引往西方極樂世界，因此為了避免為親友招來凶事，喪事會盡量避開這一天；且日本的火葬場通常在有引日這天會公休

先負

上午凶、下午吉，當天的事情盡量在中午過後做比較好。跟先勝剛好相反，且在這一天嚴禁「衝動行事」，若莽撞、衝動行事必嚐敗績，在這一天盡量保持低調、平靜，盡量不要辦理訴訟相關急事。且日本人有時不開心對方動作太慢時，還會說：「你的日曆今天是先負嗎？」

佛滅

萬事化凶，婚禮、喜事都會避開這一天。這天為六曜中最凶險的一天，凡事皆須謹言慎行

大安

萬事化吉，本日宜辦喜事。常有日本人會說：「結婚最好選大安那一天」，原因就是因為大安為六曜中最好、最吉祥的一天，大大平安、萬事皆吉

赤口

上午十一點到下午一點為吉時，其餘為凶，這天要特別小心火跟刀刃。這一天對喜慶來說是大凶，所以辦喜事盡量不要選在赤口日

很多人都喜歡買日本的文具、手帳本，若是日本行事曆的話，可注意看有些行事曆都會特別標注上六曜，因為日本直至今日，生活中許多活動仍會以六曜為依據去選日子、選時間完成。想知道更多日本喪禮的習俗文化就絕對不能錯過3/9上映的家庭詩篇電影《跟爺爺說再見》喔！

延伸閱讀（不要怕！喪葬文化系列）：

我們不說再見／敲棺送別孫女 白髮人送黑髮人禁忌

資料參考（多看多保庇喔！）：

《六曜與日本文化》作者：徐磊

《圖解日本風俗》作者：新谷尚紀、譯者：蘇文淑

維基百科－六曜

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