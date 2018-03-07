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佛祖菩薩偷打瞌睡　三分睜目心才不會跑

保庇2018/03/07 11:00
佛祖菩薩偷打瞌睡　三分睜目心才不會跑（圖／保庇）
佛祖菩薩偷打瞌睡　三分睜目心才不會跑（圖／保庇）

（文／林書竹 中正路神聖大學宗教研究者）有觀察過神明的眼睛嗎？女神大多慈眉善目，男神則依照其職掌分屬不同而有差異，例如大家的長輩土地公，總用關心的眼神看著大家。剛正不阿的關公則用炯炯有神的雙眼盯著眾人，不過佛祖和觀音為什麼是半睜半閉呢？

觀世音菩薩（圖／piaxaby）
觀世音菩薩（圖／piaxaby）

小時候跟著大人不管是到廟裡或進佛堂，看見佛祖和菩薩心中都默默想著，祂們是不是在偷打瞌睡，為什麼不把眼睛睜開？提出心中的疑問，免不了招來一頓罵，得到的解釋大多有幾種，一是世上的壞人和汙穢的事情太多，微睜雙眼不看微妙。一是佛祖俯視眾生，體察世間悲苦。

釋迦牟尼佛（圖／pixabay）
釋迦牟尼佛（圖／pixabay）

佛像三分睜目是一種教學示範，修行有各種方法，大多會採用靜坐、打禪、念佛等方式。以念佛為例，閉眼念佛，很容易就昏昏欲睡，或想著瓦斯到底關了沒、垃圾到了沒、家裡的衛生紙還有嗎，一堆問題讓人無法專注當下。

睜開眼睛，忍不住東飄西飄，看左邊的人在做什麼，老師頭髮翹起來，右邊的人在打哈欠，衣服居然破個小洞，有人從前面走過。心思完全被外在影響，無法專心在念佛。

三分睜目，既不是完全的閉上雙眼，也不是全然地打開。眼觀鼻，鼻觀心，讓注意力回到自己身上，而不是隨時隨地的挑剔他人的問題。

原來觀音菩薩和佛祖的塑像是在提醒我們時時刻刻都是修行，下次看到別人三分睜目別以為他在打瞌睡，那可是在修行喔！

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關鍵字佛像佛祖睜目觀世音菩薩閉目
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