綠委促高鐵南延　賴揆問「還要加一個迪士尼？」

民進黨立委莊瑞雄昨在立法院總質詢指出，高鐵南延屏東不應只考量財務，雖屏東是路線最末端，但東京迪士尼、香港迪士尼及上海迪士尼，也都蓋在路線終點站，結果所有效益都跑出來。對此，同樣身為屏東縣民進黨立委鍾佳濱今（7）日表示，他個人主張，不是高鐵開到屏東而已，台灣應該著手興建第二條東部線高鐵。
對於莊瑞雄高鐵南延的主張，行政院長賴清德笑稱，他聽莊瑞雄的意思「不只高鐵要南延，還要加一個迪士尼就對了。」接著，交通部長賀陳旦也跟著說，「共同爭取屏東六塊厝這個地方來蓋一座迪士尼。」
對此，鍾佳濱表示，西部高鐵已經為西部帶來一日生活圈，台灣未來整個發展，應該連東部都納入，所以應該籌備第二條東部線的高鐵，從高雄到台東，勢必會經過屏東，至於經過屏東的什麼地方，才開始轉向東部，這都可以評估。
鍾佳濱說，至於大型國際遊樂設施，當然會影響高鐵路線，要往到多南，才能夠帶動和符合觀光效益，又能兼顧工程施工的成本效益，整個台灣要考量高鐵的，不是只考量屏東的發展，是考量台灣東西部均衡發展、南北平衡、和城鄉差異如何縮短，不是單單去討論說，哪一個地方的人希望高鐵從他家門口經過。
鍾佳濱指出，迪士尼有沒有可能落腳屏東，不是單方面去想的，這麼大型的投資案，投資者必須有充分的衡量，也會考量當地政府能提供相關的公共設施，尤其是交通可能的協助。如果台灣能夠在交通的可行性上樂觀評估，這些大型的投資案，就有可能來台灣，甚至落腳屏東。
鍾佳濱也說，他從來不認為恆春半島的觀光，用慘字來形容，真正要談的觀光，不是看量，是要看質。他在恆春半島長期觀察的結果，如果觀光的質不能提升，量總有一天會枯竭，現在觀光客量減少，其實就是出在質沒有提升，但現在是危機，也是轉機。