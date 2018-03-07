綠委促高鐵南延　賴揆問「還要加一個迪士尼？」

民進黨立委莊瑞雄昨在立法院總質詢指出，高鐵南延屏東不應只考量財務，雖屏東是路線最末端，但東京迪士尼、香港迪士尼及上海迪士尼，也都蓋在路線終點站，結果所有效益都跑出來。對此，同樣身為屏東縣民進黨立委鍾佳濱今（7）日表示，他個人主張，不是高鐵開到屏東而已，台灣應該著手興建第二條東部線高鐵。

對於莊瑞雄高鐵南延的主張，行政院長賴清德笑稱，他聽莊瑞雄的意思「不只高鐵要南延，還要加一個迪士尼就對了。」接著，交通部長賀陳旦也跟著說，「共同爭取屏東六塊厝這個地方來蓋一座迪士尼。」

對此，鍾佳濱表示，西部高鐵已經為西部帶來一日生活圈，台灣未來整個發展，應該連東部都納入，所以應該籌備第二條東部線的高鐵，從高雄到台東，勢必會經過屏東，至於經過屏東的什麼地方，才開始轉向東部，這都可以評估。