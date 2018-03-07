美期貨電子盤拖累 台股開低後一度翻紅

大型權值指標股台積電盤中最低來到246元，小跌4元；大立光一度來到3600元，下跌65元，又漲至3680元，上漲80元。鴻海最高來到90.1元，上漲1.9元。

10時50分止，加權指數來到10799.02點，上漲14.68點，成交值新台幣617.58億元。類股漲跌互見，生技醫療、食品、造紙等類股表現強勁，電子小漲，金融持平，營建、泥窯類股小跌。

另外，中裕今天最新公告旗下愛滋病新藥TMB-355於美國時間3月6日正式獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)生物製劑藥品上市查驗登記(BLA)核准，帶動久違的生技股重拾活力，多檔亮燈漲停。

凱基投顧表示，美國總統川普計劃調高關稅，加上升息議題等不確定因素，造成國際股市混沌不明，因此現階段台股呈現震盪整理格局。

凱基投顧指出，白宮首席經濟顧問寇恩（GaryCohn）辭職，市場解讀為川普提高進口關稅的態度堅定，造成美股盤後電子期貨下跌，促使今天台股早盤殺低。除美國提高進口關稅，歐盟可能的反制動作，形成關稅壁壘，也都是影響金融市場的重要不確定因素。

凱基認為，外資雖然前一交易日轉為買超，但近20個交易日，外資明顯賣超，從籌碼面來看，外資態度偏向保守，此次轉買能否持續仍待觀察。（編輯：林孟汝）1070307