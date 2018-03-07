南韓特使團：金正恩外交風格直率大膽

青瓦台人士表示，特使團昨天公布與北韓達成的6項協議，其主要內容已在5日與金正恩會面時敲定。這名人士表示，南北韓雙方就4月底舉行第3次南北韓高峰會談的多個選址方案交換意見，最終商定在邊境板門店南韓轄區的「和平之家」舉行。

（中央社記者姜遠珍首爾7日專電）南韓總統府青瓦台消息人士今天表示，總統文在寅向北韓派出的特使團評論指出，北韓勞動黨委員長金正恩的外交風格直率大膽。

報導指出，南韓特使團5日在晚宴後，下榻高坊山招待所，從6日上午11時起與北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部長金英哲舉行工作會議，北韓祖國和平統一委員會委員長李善權也出席。特使團會後與北韓與會人員共進午餐，然後前往平壤順安機場搭乘專機返回南韓。

對南北韓在高峰會談前進行接觸的可能性，這名人士表示，南北韓決定開通高峰熱線，南韓跆拳道示範團和藝術團將應邀訪問平壤，因此雙方將召開工作會談，討論具體事宜。

報導指出，青瓦台人士認為，北韓和美國有望在南北韓高峰會談前展開對話，據南韓研判，啟動北韓和美國會談的條件已經具備。此前美國堅持在啟動平壤和華盛頓對話前，北韓要對非核化表態的立場，而北韓對此作出答覆。（編輯：陳俊碩）1070307