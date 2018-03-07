耐震評估 內政部擴大快篩至9樓以上建物

受損建築物安全評估部分，內政部說，為讓花蓮地區民眾能儘早確認居所是否安全，農曆年節期間，各地技師持續留在花蓮協助震災受損建築物進行緊急評估，截至3月2日已辦理538件受損建築物評估，其中20件建築物張貼紅色危險標誌，16件建築物張貼黃色危險標誌，並已拆除其中9棟紅色危險標誌的建築物，後續仍持續辦理評估作業。

內政部上午發布新聞稿指出，花蓮地震後，為協助受理災戶租金補貼，營建署預撥新台幣1000萬元給花蓮縣政府，截至3月2日，已受理98件租金補貼申請案，並主動協調花蓮縣仲介業公會提供免費租屋諮詢及媒合服務，截至3月5日有107件租屋需求，帶看91人次，完成28件租屋。

（中央社記者劉麗榮台北7日電）花蓮強震已滿一個月，內政部今天表示，去年已針對全國12樓以上建物進行快篩，今年將擴大至9樓以上建物，如有安全疑慮，將輔導所有權人申請耐震評估，確認建築物結構安全。

內政部進一步指出，為主動篩選出高危險疑慮建築物，將補助各直轄市、縣（市）政府，針對88年12月31日前興建（88年發生九二一大地震），一定樓高的鋼筋混凝土構造建築物辦理建物快篩。

營建署副署長王榮進說，去年已先針對全國12樓以上約9300件建築物（含花蓮縣35件）進行快篩作業，今年度將擴大至9樓以上的建築物進行全面的清查，並規劃於3年內完成6層樓以上所有建築物快篩作業，預估107年至109年將辦理2萬7000件建築物快篩。

營建署說，經清查如有安全的疑慮，將主動通知並輔導所有權人申請耐震能力初步評估，進一步確認建築物的結構安全。

震災後，為減少對花蓮觀光衝擊，太魯閣國家公園管理處在第一時間即檢視維護各景點步道，並盡速對外公告開放。近期內將再推出解說員進駐步道及遊憩據點，加強遊客解說及諮詢服務，並行銷步道及景點資源特色，也將結合交通部觀光局共同行銷花蓮觀光旅遊。

內政部強調，在重建、修復建築期間，將持續提供租金補貼、重（建）購或修繕住宅貸款利息補貼等措施，並繼續推廣太魯閣國家公園觀光，協助花蓮居民能盡速回復平穩生活。(編輯：陳永昌)1070307