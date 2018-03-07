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媽寶？男子28歲還跟媽媽睡　女友傻眼又無奈

國際中心／綜合報導2018/03/07 12:43
▲男子 28 歲還跟媽媽睡，女友既傻眼又無奈。（示意圖／翻攝自網路）
▲男子 28 歲還跟媽媽睡，女友既傻眼又無奈。（示意圖／翻攝自網路）

這麼大了還跟媽媽睡！？大陸浙江一名女子抱怨，她男友已經 28 歲了，到現在竟然還跟媽媽一起睡，甚至毫不顧及女友感受，堅持三人同床，讓他感到十分無奈又傻眼，且男友每晚都要陪媽媽，對媽媽言聽計從，讓她超崩潰。

根據陸媒報導，女子指出，每次與男友約會到晚上 9 點多時，男友媽媽一定會打電話來，要他趕快回家，如果沒照他意思乖乖回家就會奪命連環摳，而男友在這種情況下總會選擇放棄約會，拔腿奔回家裡。

女子表示，本以為男友是孝順長輩，擔心媽媽一個人在家，久而久之也就接受這樣的生活模式，但過幾個月後到男友家，看到男友床上躺著一個女人，男友跟她說那是她媽，她才驚覺情況不妙，原來男友一直以來都跟媽媽睡在一起！都已 28 歲了還跟媽媽媽睡！男友則解釋，媽媽為了省電費才跟他睡同一張床，雖然超級傻眼又無言，但基於對方是男友的媽媽也只能委屈接受 「 3P 」 睡同床。

此外，女子還指出，男友平常愛打麻將，不例外的每到晚上，媽媽就開始打電話催他回家，有次男友打完麻將，一回家就先傳簡訊給女友報平安，媽媽知道後竟當場大鬧又哭啼，還直接把他手機扔掉，說他不陪她吃飯聊天。之後 3 天，男友都一下班就立刻回家陪媽媽。女子說，這種情形常常發生，並非偶發，只要男友晚回家，他媽就會奪命連環摳，使出「一哭二鬧」的苦肉計，令人非常無奈。

雖然如此，女子仍不願意與男友分手，強調和他交往兩年了，除了有點小氣、媽寶，也說不出其他特別不好的地方，所以就將就著吧！

關鍵字媽寶傻眼孝順奪命連環摳
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