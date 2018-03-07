〈電商補貼喊卡〉商店街超商取貨0元免運補貼止血開第

商店街 (4965-TW) 旗下個人賣場在歷經長達 7 個月「超商取貨付款 0 元免運」補貼戰後，成功拉高賣家和商品量，出貨量也創新高，今 (7) 日宣布調高超商取貨免運門檻，從原本的 0 元提升到 99 元才免運。

面對市場質疑，是否因此導致既有消費者流向其他平台，商店街強調，個人賣場仍是目前運費補助門檻最低、最實在優惠的行動賣場。

過去遭逢敵手蝦皮購物來勢洶洶的衝擊下，商店街進行逾半年的免運補貼流血戰來搶客搶貨，成效明顯，網家集團董事長詹宏志指出，個人賣場在此期間新增了 1 億個物件，並創下單月高達 1000 萬次的超商寄取件次數和單月 40 億元的商品交易額新紀錄，也就是說，商店街個人賣場僅耗時不到一年，就趕上蝦皮用兩年多時間達到的成果。