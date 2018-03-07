先敲了「中獎之鐘」　北市30多歲女子刮中千萬頭獎

今（2018）年春節限定刮刮樂共有 6個千萬以上大獎及349個百萬以上大獎，過年期間一直傳出百萬大獎被刮出的幸運消息，但除了一個2000萬元頭獎被刮出外，其他千萬大獎一直在等待幸運得主，現在確認第一個「$1000萬年終獎金」頭獎得主已在台北市大安區飛來富二六八彩券行被刮出。

台灣彩券春節限定刮刮樂繼第一個「2000萬開運發財金」頭獎2000萬在新竹刮出後，現在又傳出好消息，「$1000萬年終獎金」刮刮樂首個頭獎則在台北幸運被刮出，而且開出頭獎的彩券行年前才在店內掛上「中獎之鐘」，只要客人中獎就會敲響，這次刮出千萬頭獎的中獎人是位30多歲小姐，本來買完就要走，後來店員直覺請她先敲鐘，沒想到她真的刮中千萬頭獎。

台灣彩券公司總經理蔡國基今（7）日特別前往彩券行向售出頭獎的彩券經銷商道賀，除致贈象徵好運旺旺的鳳梨及好彩頭外，同時也提供該張中獎刮刮樂的批購證明單樣張，證明此張頭獎的確是由飛來富二六八彩券行」所批購與售出，而彩券行也現場準備了象徵大吉大利的橘子及50張刮刮樂分送給現場民眾，希望可以分享這份幸運。

雖然飛來富二六八彩券行已經營20多年，但一直沒有刮出過百萬以上的大獎獎項，這次刮出大獎，彩券行認為應該是今年年前所掛上的「中獎之鐘」所帶來的好運，才敲響這個千萬大獎。

飛來富二六八彩券行說，「中獎之鐘」是在客人有中獎的時候敲響，讓鐘聲可以散播這樣的好消息及好運氣，這樣的中獎之鐘一直找了好幾年，但遲遲都沒有找到合意、有感覺的樣式，直到今年過年前，總算在網購時看到一個有感覺的鐘，沒想到掛上之後，過年期間「中獎之鐘」的鐘聲不斷，也為店內帶來熱鬧、歡樂的氣氛。

至於這次刮中「$1000萬年終獎金」的中獎人，飛來富二六八彩券行透露，是一位年約30多歲的小姐，一進門就說要挑一本「$1000萬年終獎金」，那時店內一直很忙，本來這位小姐買完就要走了，但直覺就一定請她敲響這個「中獎之鐘」，敲的時候還覺得聲音特別響亮，沒想到她就是千萬大獎的得獎者。

