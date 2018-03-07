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先敲了「中獎之鐘」　北市30多歲女子刮中千萬頭獎

記者顏真真／台北報導2018/03/07 12:05
▲台灣彩券公司總經理蔡國基3月7日前往刮出金犬年首個刮刮樂千萬頭獎的北市飛來富二六八彩券行道賀，並敲響店內的「中獎之鐘」。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券公司總經理蔡國基3月7日前往刮出金犬年首個刮刮樂千萬頭獎的北市飛來富二六八彩券行道賀，並敲響店內的「中獎之鐘」。（圖／記者顏真真攝）

台灣彩券春節限定刮刮樂繼第一個「2000萬開運發財金」頭獎2000萬在新竹刮出後，現在又傳出好消息，「$1000萬年終獎金」刮刮樂首個頭獎則在台北幸運被刮出，而且開出頭獎的彩券行年前才在店內掛上「中獎之鐘」，只要客人中獎就會敲響，這次刮出千萬頭獎的中獎人是位30多歲小姐，本來買完就要走，後來店員直覺請她先敲鐘，沒想到她真的刮中千萬頭獎。

今（2018）年春節限定刮刮樂共有 6個千萬以上大獎及349個百萬以上大獎，過年期間一直傳出百萬大獎被刮出的幸運消息，但除了一個2000萬元頭獎被刮出外，其他千萬大獎一直在等待幸運得主，現在確認第一個「$1000萬年終獎金」頭獎得主已在台北市大安區飛來富二六八彩券行被刮出。

台灣彩券公司總經理蔡國基今（7）日特別前往彩券行向售出頭獎的彩券經銷商道賀，除致贈象徵好運旺旺的鳳梨及好彩頭外，同時也提供該張中獎刮刮樂的批購證明單樣張，證明此張頭獎的確是由飛來富二六八彩券行」所批購與售出，而彩券行也現場準備了象徵大吉大利的橘子及50張刮刮樂分送給現場民眾，希望可以分享這份幸運。

雖然飛來富二六八彩券行已經營20多年，但一直沒有刮出過百萬以上的大獎獎項，這次刮出大獎，彩券行認為應該是今年年前所掛上的「中獎之鐘」所帶來的好運，才敲響這個千萬大獎。

飛來富二六八彩券行說，「中獎之鐘」是在客人有中獎的時候敲響，讓鐘聲可以散播這樣的好消息及好運氣，這樣的中獎之鐘一直找了好幾年，但遲遲都沒有找到合意、有感覺的樣式，直到今年過年前，總算在網購時看到一個有感覺的鐘，沒想到掛上之後，過年期間「中獎之鐘」的鐘聲不斷，也為店內帶來熱鬧、歡樂的氣氛。

至於這次刮中「$1000萬年終獎金」的中獎人，飛來富二六八彩券行透露，是一位年約30多歲的小姐，一進門就說要挑一本「$1000萬年終獎金」，那時店內一直很忙，本來這位小姐買完就要走了，但直覺就一定請她敲響這個「中獎之鐘」，敲的時候還覺得聲音特別響亮，沒想到她就是千萬大獎的得獎者。
 

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