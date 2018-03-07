泰昇柬埔寨新廠4月底投產 5月起每月新增1300萬

婦嬰用品廠商泰昇 (8480-TW) 今 (6) 日指出，該公司在柬埔寨新廠第一條嬰兒拉拉褲產線將在 4 月底正式量產，將為嬰兒拉拉褲產能增加 50% 產能，5 月起每月可增加約 1300 萬元營收。

泰昇目前在越南有兩條嬰兒拉拉褲生產，產能均已滿載，柬埔寨新生產線投入量產，除可紓解生產壓力、增加產能彈性，也將帶來另一波成長動能。泰昇主要在中南半島從事成人、嬰兒紙尿褲及婦女衛生棉產品的生產及銷售，在柬埔寨廠完工之後，等於能將生產線將從越南擴大延伸到柬埔寨。

泰昇去年營收 15 億元，年增 0.55%，去年前 3 季純益 1.81 億元年減 13%，每股純益 5.11 元。由於泰昇在去年第 4 季起進行產品等調價動作，法人估將有利於毛利率的回升，全年每股純益為 7.2 元。