〈保經業拚數位化〉磊山首創Bot機器人系統 今年拚

Fintech 顛覆傳統金融產業，磊山保經早在 2013 年開始便積極開發多項資訊工具，提供業務夥伴更即時的協助，更是全國第一家投入 Bot 機器人系統的保經公司，透過完整的線上線下管理系統，業務員服務客戶將更有利器，磊山保經表示，希望藉此優勢，今 (2018) 年可以擴大徵才 1600 人。

磊山保經提供的資訊工具，包含深入瞭解客戶訊息的 Jarvis，整合式建議書平台的 PaperMe，也是全國第一家投入 Bot 機器人系統的保險經紀人公司。

磊山保經通路長林世德表示，磊山首創的機器人助理 TIA，更是保經業界的創舉；高效 AI 秘書 24 小時服務不間斷，可互動、可即時通知客戶相關訊息，對業務同仁來說，不但可省去龐大的人力和時間成本，機器人 TIA 還有提醒功能，能協助業務同仁不錯過任何訊息。