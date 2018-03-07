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〈保經業拚數位化〉磊山首創Bot機器人系統 今年拚

鉅亨網2018/03/07 11:40
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Fintech 顛覆傳統金融產業，磊山保經早在 2013 年開始便積極開發多項資訊工具，提供業務夥伴更即時的協助，更是全國第一家投入 Bot 機器人系統的保經公司，透過完整的線上線下管理系統，業務員服務客戶將更有利器，磊山保經表示，希望藉此優勢，今 (2018) 年可以擴大徵才 1600 人。

磊山保經提供的資訊工具，包含深入瞭解客戶訊息的 Jarvis，整合式建議書平台的 PaperMe，也是全國第一家投入 Bot 機器人系統的保險經紀人公司。

磊山保經通路長林世德表示，磊山首創的機器人助理 TIA，更是保經業界的創舉；高效 AI 秘書 24 小時服務不間斷，可互動、可即時通知客戶相關訊息，對業務同仁來說，不但可省去龐大的人力和時間成本，機器人 TIA 還有提醒功能，能協助業務同仁不錯過任何訊息。

磊山表示，資訊系統將可以統整海量的資料並分析數據，省去業務同仁找資料的時間，與過去傳統紙本相比較，至少省去三分之二的作業時間。業務同仁可更專注在瞭解客戶需求。

磊山表示，該公司代理 29 家壽險及產險公司商品，商品種類繁多，因應未來更龐大的業務需求，磊山保經將投入更多心力在核心系統的升級、以及更高效能的商品分析工具，以因應大量保戶服務文件的管理。

看準年輕世代善用數位科技，磊山保經長期深耕校園，目前磊山保經員工人數 1200 人，定著率超過 85%。磊山表示，該公司獨有的資訊平台，以過去招募經驗，就有不少職場新鮮人正是因為磊山數位工具而加入行列，展望 2018 年，磊山保經希望藉由資訊平台的優勢，整合企業各方資源，持續擴大徵才，今年目標要徵才 1600 人。

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關鍵字磊山保經數位金融金融科技機器人徵才業務員保險headline
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