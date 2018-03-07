西藏抗暴59週年 林昶佐：台應為受壓迫人發聲

（中央社記者王承中台北7日電）時代力量籍立委林昶佐今天表示，台灣參與國際不能只重視經貿文化，要更重視人權、自由、民主的國際串聯，為世界受壓迫的人發聲。台灣國會西藏連線未來會繼續努力為西藏發聲。

在台藏人福利協會、西藏台灣人權連線、台灣勞工陣線等支持藏人的民間團體，上午在立法院外召開「310西藏抗暴日59週年」記者會，希望西藏精神領袖達賴喇嘛、流亡藏人可以回到享有宗教、語言、思想自由的西藏，高呼「達賴喇嘛要回家」、「我們的語言、我們的權利」，以及Free Tibet的口號。

在台藏人福利協會會長、西藏台灣人權連線理事長札西慈仁表示，現在在西藏不能學藏語、西藏文化，這樣的西藏還算西藏嗎？他是在印度出生的藏人，從未去過西藏，今年是西藏抗暴59週年，不僅希望達賴喇嘛要回家，流亡世界各地的藏人也希望回到乾淨、單純、原來的西藏。