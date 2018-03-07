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中央社

西藏抗暴59週年 林昶佐：台應為受壓迫人發聲

中央社2018/03/07 11:44
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北7日電）時代力量籍立委林昶佐今天表示，台灣參與國際不能只重視經貿文化，要更重視人權、自由、民主的國際串聯，為世界受壓迫的人發聲。台灣國會西藏連線未來會繼續努力為西藏發聲。

在台藏人福利協會、西藏台灣人權連線、台灣勞工陣線等支持藏人的民間團體，上午在立法院外召開「310西藏抗暴日59週年」記者會，希望西藏精神領袖達賴喇嘛、流亡藏人可以回到享有宗教、語言、思想自由的西藏，高呼「達賴喇嘛要回家」、「我們的語言、我們的權利」，以及Free Tibet的口號。

在台藏人福利協會會長、西藏台灣人權連線理事長札西慈仁表示，現在在西藏不能學藏語、西藏文化，這樣的西藏還算西藏嗎？他是在印度出生的藏人，從未去過西藏，今年是西藏抗暴59週年，不僅希望達賴喇嘛要回家，流亡世界各地的藏人也希望回到乾淨、單純、原來的西藏。

與會的台灣國會西藏連線會長林昶佐表示，他主張台灣參與國際時不能只重視經貿文化，要更重視人權、自由、民主的國際串聯，為世界受壓迫的人民發聲。

他說，台灣國會西藏連線成立後，不只跟印度達蘭薩拉的西藏國會有交流，也跟歐美國會交流支持西藏自由，未來會繼續努力為西藏、台灣及受壓迫的人發聲。

西藏台灣人權連線理事林欣怡表示，記者會結束後，聲援團體將進行今年最後一次的「為西藏自由而騎」活動，10日下午1時，將舉辦「310西藏抗暴日59週年大遊行」，遊行隊伍將從台北捷運忠孝復興站出發，一路往台北101前進。

1959年3月10日，西藏拉薩爆發藏人反抗中國的抗議活動，遭到血腥鎮壓，達賴喇嘛和近10萬名藏人被迫流亡國外。（編輯：林孟汝）1070307

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