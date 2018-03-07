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中央社

台中市消防安檢涉不法 消防員1聲押2交保

中央社2018/03/07 11:42
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市消防局蔡姓小隊長涉嫌向消防安檢業者收賄，王姓隊員放水；簡姓分隊長涉嫌協助捐款業務，讓蔡姓小隊長侵占捐款，檢方訊後聲押蔡姓小隊長，諭令簡姓分隊長與王姓隊員交保。

台中市政府消防局今天發布新聞稿表示，消防局第四大隊安檢業務民國101至102年間有異常狀況，經消防局政風室在105年調查發現有人員疑涉不法，主動移送廉政署偵辦。

台中地檢署6日指揮廉政署中部地區調查組，6日傳喚3名涉案人與20多名證人，並到相關單位辦公室查扣證物。

檢方查出，蔡姓小隊長透過委外的消防安全檢查業者，向餐廳、家具行收賄，以致消防安檢放水，並由王姓隊員指導受檢業者如何規避安檢項目，初步清查不法獲利新台幣10多萬元。

此外，簡姓分隊長涉嫌協助蔡姓小隊長，辦理民眾捐款業務，蔡姓小隊事後將民眾捐款的5萬元支票，私自佔為己由。台中地檢署訊問後，7日依貪汙罪嫌將蔡姓小隊長聲請羈押，簡姓分隊長與王姓隊員各以30萬元交保。

台中市消防局說明，104年前，消防安全設備檢查由各消防分隊分散執行，常造成市民抱怨檢查標準不一，同時容易產生業主、消防專技人員及消防機關間不當關係。

消防局自104年4月1日起進行防弊措施，成立專責檢查小組，將各消防分隊安檢權收回，將安檢權提升至各大隊專責辦理，希望進一步降低執行任務的風紀顧慮與誘因。

台中市消防局長蕭煥章表示，將全力配合廉政署與台中地檢署調查，目前已將交保2人及聲押1人調離非主管及內勤職務靜待司法調查，未來會持續落實防弊機制，並適時檢討。（編輯：方沛清）1070307

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