法網／ 2018 決戰法網　浪琴表明日之星選拔賽開跑

浪琴表長期關注網球運動，自2007年起擔任法國網球公開賽官方指定時計，更於2009年起舉辦「浪琴表決戰法網 明日之星選拔賽」，與浪琴表全球代言人、網壇傳奇阿格西與葛拉芙一同鼓勵並支持全球各地的網壇潛力小將。今年，「浪琴表決戰法網明日之星選拔賽」將邁入第十屆，台灣區選拔賽即日起接受報名，冠軍選手將代表台灣前往法國，與世界各地網球好手切磋較勁，開展全然不同的國際網球視野！
浪琴表「2018決戰法網 明日之星選拔賽」今年同時開放男女子組報名，台灣區選拔賽將於3月19日起一連兩天，在樹林網球場進行（新北市樹林區水源路81號）。凡13歲以下國內青少年皆可報名參與。而初賽進入前八強的網球好手，皆能參與由法籍教練和專業網球團隊所規劃的「浪琴表前進法網培訓營」，將於4月13日至4月15日假樹林網球場舉行訓練課程以及賽事總決賽。網球小將們將能透過此培訓營獲得實用的國際賽事知識以及紅土打球常識，更能與專業球星面對面交流成長！「浪琴表前進法網培訓營」期間食宿與訓練費用將全部由浪琴表贊助，期許為台灣網球小將們提供更宏觀的國際視野。而台灣總決賽冠軍選手將代表台灣踏上法國紅土球場，與來自世界各地的選手同場競技。
「浪琴表決戰法網 明日之星選拔賽」，不僅強調選手球技的重要性，也重視成為一位專業網球選手所需的運動精神和品德，每年的選拔賽更是台灣青少年網球選手圓夢的起點，過去九屆台灣區代表依序為蕭筠、陳慈徽、王向一、陳佩萱、曾俊欣、葛藍喬安娜、林南勳、曹家宜以及鄭騏號。其中2013年代表曾俊欣，2015年在歐洲最高等級的少年網球賽「Les Petits As」勇奪單打冠軍，成為該項賽事33年來首位贏得這項殊榮的亞洲球員，更於2018年澳網青少年男單獲得亞軍殊榮。
此次也將以「浪琴表決戰法網 明日之星」學長的身分回到「浪琴表前進法網培訓營」與進入決賽前八強的網球小將們見面交流。浪琴表期許網球這項賽事在台灣能繼續向下紮根，提供一個能讓台灣小將發光發熱的國際舞台，並透過擴大報名規模且提供前八強網球選手培訓營資源，期待今年能再次讓眾多台灣小將藉由浪琴表的活動，開展不一樣的網球體驗。