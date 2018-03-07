法網／ 2018 決戰法網　浪琴表明日之星選拔賽開跑

浪琴表長期關注網球運動，自2007年起擔任法國網球公開賽官方指定時計，更於2009年起舉辦「浪琴表決戰法網 明日之星選拔賽」，與浪琴表全球代言人、網壇傳奇阿格西與葛拉芙一同鼓勵並支持全球各地的網壇潛力小將。今年，「浪琴表決戰法網明日之星選拔賽」將邁入第十屆，台灣區選拔賽即日起接受報名，冠軍選手將代表台灣前往法國，與世界各地網球好手切磋較勁，開展全然不同的國際網球視野！

浪琴表「2018決戰法網 明日之星選拔賽」今年同時開放男女子組報名，台灣區選拔賽將於3月19日起一連兩天，在樹林網球場進行（新北市樹林區水源路81號）。凡13歲以下國內青少年皆可報名參與。而初賽進入前八強的網球好手，皆能參與由法籍教練和專業網球團隊所規劃的「浪琴表前進法網培訓營」，將於4月13日至4月15日假樹林網球場舉行訓練課程以及賽事總決賽。網球小將們將能透過此培訓營獲得實用的國際賽事知識以及紅土打球常識，更能與專業球星面對面交流成長！「浪琴表前進法網培訓營」期間食宿與訓練費用將全部由浪琴表贊助，期許為台灣網球小將們提供更宏觀的國際視野。而台灣總決賽冠軍選手將代表台灣踏上法國紅土球場，與來自世界各地的選手同場競技。