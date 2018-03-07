南北韓領袖將會談 日本仍抱不信任感

（中央社記者黃名璽東京7日專電）南韓昨天宣布南北韓將於4月底舉行第3次高峰會，北韓也釋出非核化意願，但北韓過去曾2次背棄相關協議，持續發展核試驗及彈道飛彈，日本政府內部對北韓仍抱持不信任感。

前往平壤的南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶，昨天在青瓦台指出，南北韓將於4月底，在板門店南韓轄區的和平之家舉行第3次高峰會。

日本朝日新聞報導，目前正在美國訪問的自民黨總裁外交特別助理河井克行說，日本首相安倍晉三對南北韓達成舉行領袖會談的看法有3點，第一，這是因為對北韓的制裁發揮效果，才有這樣的對話趨勢；第二，必須讓北韓承諾以完全、可被檢證且不可逆的方式邁向非核化；第三，目前持續增加對北韓壓力，與各國合作弄清實際狀況。