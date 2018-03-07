南北韓領袖將會談 日本仍抱不信任感

（中央社記者黃名璽東京7日專電）南韓昨天宣布南北韓將於4月底舉行第3次高峰會，北韓也釋出非核化意願，但北韓過去曾2次背棄相關協議，持續發展核試驗及彈道飛彈，日本政府內部對北韓仍抱持不信任感。
前往平壤的南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶，昨天在青瓦台指出，南北韓將於4月底，在板門店南韓轄區的和平之家舉行第3次高峰會。
日本朝日新聞報導，目前正在美國訪問的自民黨總裁外交特別助理河井克行說，日本首相安倍晉三對南北韓達成舉行領袖會談的看法有3點，第一，這是因為對北韓的制裁發揮效果，才有這樣的對話趨勢；第二，必須讓北韓承諾以完全、可被檢證且不可逆的方式邁向非核化；第三，目前持續增加對北韓壓力，與各國合作弄清實際狀況。
河井克行將在與美國主要議員及政府相關人士會談時，傳達安倍晉三的看法。
日本政府對南韓突然發布的南北韓領袖會談，難掩疑惑。昨天晚上得知南北韓可望進行領袖會談消息後，已下班離開外務省的多位官員又返回外務省，研究如何因應。
對北韓釋出非核化意願，外務省官員說，現在還不知道北韓具體上會做什麼，將尋求南韓政府詳細說明。
日本政府內部對北韓的和睦攻勢仍抱持強烈不信任感，就算南北韓看似取得進展，首相官邸官員說，不讓國際原子能總署（IAEA）進入北韓檢查的話，對話就沒有意義。
這種不信任感，是因為北韓過去曾經背棄1994年與美國達成的協議，也違背2005年六方會談共同聲明，持續強行發展核試驗及彈道飛彈。
報導引述日本政府官員說法表示，就算北韓停止挑釁行為，恐怕還是會持續發展核武。
日本放送協會（NHK）報導，防衛大臣小野寺五典說，為了與北韓進行有意義的對話，北韓必須採取可完全檢證且不可逆，朝向非核化、放棄核試驗及彈道飛彈發展計畫的具體行動；日本仍會持續警戒監視。（編輯：陳俊碩）1070307