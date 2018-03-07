NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈非核神主牌倒塌　重擁核電為什麼？齊藤工再訪台　月底連兩天會粉絲500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

南北韓領袖將會談 日本仍抱不信任感

中央社2018/03/07 11:46
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃名璽東京7日專電）南韓昨天宣布南北韓將於4月底舉行第3次高峰會，北韓也釋出非核化意願，但北韓過去曾2次背棄相關協議，持續發展核試驗及彈道飛彈，日本政府內部對北韓仍抱持不信任感。

前往平壤的南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶，昨天在青瓦台指出，南北韓將於4月底，在板門店南韓轄區的和平之家舉行第3次高峰會。

日本朝日新聞報導，目前正在美國訪問的自民黨總裁外交特別助理河井克行說，日本首相安倍晉三對南北韓達成舉行領袖會談的看法有3點，第一，這是因為對北韓的制裁發揮效果，才有這樣的對話趨勢；第二，必須讓北韓承諾以完全、可被檢證且不可逆的方式邁向非核化；第三，目前持續增加對北韓壓力，與各國合作弄清實際狀況。

河井克行將在與美國主要議員及政府相關人士會談時，傳達安倍晉三的看法。

日本政府對南韓突然發布的南北韓領袖會談，難掩疑惑。昨天晚上得知南北韓可望進行領袖會談消息後，已下班離開外務省的多位官員又返回外務省，研究如何因應。

對北韓釋出非核化意願，外務省官員說，現在還不知道北韓具體上會做什麼，將尋求南韓政府詳細說明。

日本政府內部對北韓的和睦攻勢仍抱持強烈不信任感，就算南北韓看似取得進展，首相官邸官員說，不讓國際原子能總署（IAEA）進入北韓檢查的話，對話就沒有意義。

這種不信任感，是因為北韓過去曾經背棄1994年與美國達成的協議，也違背2005年六方會談共同聲明，持續強行發展核試驗及彈道飛彈。

報導引述日本政府官員說法表示，就算北韓停止挑釁行為，恐怕還是會持續發展核武。

日本放送協會（NHK）報導，防衛大臣小野寺五典說，為了與北韓進行有意義的對話，北韓必須採取可完全檢證且不可逆，朝向非核化、放棄核試驗及彈道飛彈發展計畫的具體行動；日本仍會持續警戒監視。（編輯：陳俊碩）1070307

長照加藥事照護 雲林開啟...北檢便民新制 調解室啟用

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan